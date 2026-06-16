Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αντώνιο Μιχελιδάκη στη Ροδιά

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς και η οικογένεια Μιχελιδάκη, σας προσκαλούν στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον ευπατρίδη Αντώνιο Μιχελιδάκη, (1844- 1923), Πρωθυπουργό της Κρητικής Πολιτείας, Πρόεδρο της Κρητικής Βουλής, Πρόεδρο της Β΄ συντακτικής Συνέλευσης και υπουργό Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στις 11.00 π.μ. στον χώρο μπροστά από το μνημείο που έχει φιλοτεχνηθεί προς τιμή του στην είσοδο του χωριού Ροδιά.

Θα ακολουθήσουν εγκαίνια και ονοματοδοσία παρακείμενου πάρκου της δημοτικής κοινότητας Ροδιάς.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί κέρασμα από την οικογένεια στους παρευρισκόμενους.

Πρόγραμμα εκδήλωσης :

Επιμνημόσυνη Δέηση

Χαιρετισμός Δημάρχου Μαλεβιζίου

Χαιρετισμός Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Ροδιάς

Ομιλία από τον εκπαιδευτικό Ιωάννη Βλαχάκη

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του ευπατρίδη

Εθνικός ύμνος

Λήξη τελετής

