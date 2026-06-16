Με επιτυχία η εκδήλωση «Κρητικές Γεύσεις με Ταυτότητα. ΠΟΠ, παράδοση και βιωσιμότητα»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κτήμα Λυραράκη, στο Αλάγνι Ηρακλείου, η διαδραστική εκδήλωση «Κρητικές Γεύσεις με Ταυτότητα: ΠΟΠ, Παράδοση & Βιωσιμότητα». Η δράση διοργανώθηκε από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2026 και του έργου «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Η εκδήλωση έφερε τους συμμετέχοντες σε επαφή με τον πλούτο της κρητικής γαστρονομικής παράδοσης, αναδεικνύοντας τη σημασία των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ. Παράλληλα, τονίστηκε η συμβολή τους στην προστασία της τοπικής παραγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και ο καθοριστικός τους ρόλος στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για θέματα Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, Γιάννης Αναστασάκης. Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στη σημασία της σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με τις αρχές της βιωσιμότητας και στην κρίσιμη ανάγκη προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους αμπελώνες και στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου. Εκεί, γνώρισαν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού και ενημερώθηκαν εκτενώς για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας που διασφαλίζουν την προστασία και την αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων.

Στη συνέχεια, ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Παναγιώτης Χατζηνικολάου παρουσίασε το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των προϊόντων ποιότητας και τη συμβολή του στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών παραγωγών. Ανέδειξε, επίσης, την προνομιακή θέση που κατέχουν ήδη τα κρητικά προϊόντα, λόγω του ιδιαίτερου κλίματος και της γεωμορφίας του νησιού.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι επιλογές των καταναλωτών στην αγορά ποιοτικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ) αναμένεται να ωθήσουν τους παραγωγούς και τις εταιρείες στην αλλαγή των υφιστάμενων καλλιεργητικών πρακτικών, με κατεύθυνση την παροχή βιώσιμων προϊόντων.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κτήματος Λυραράκη Βαρθολομαίος Λυραράκης εστίασε στη μακρά οινική παράδοση της Κρήτης και τόνισε τη σπουδαιότητα που έχει η υγεία των εδαφών για κάθε καλλιέργεια. Επεσήμανε ότι οι παραδοσιακές τεχνικές σεβασμού προς το φυσικό οικοσύστημα των αμπελιών και η αποφυγή χρήσης φυτοφαρμάκων έχουν πλέον ενισχυθεί από την επιστημονική γνώση και τη νέα τεχνολογία, στοιχεία ικανά να εξασφαλίσουν ένα απόλυτα ανταγωνιστικό και συνάμα βιώσιμο προϊόν.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με οινογνωσία επιλεγμένων ετικετών από το Κτήμα, οι οποίες συνοδεύτηκαν από εξαιρετικά κρητικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδύασε αρμονικά τη γαστρονομία, την παράδοση και τον πολιτισμό.