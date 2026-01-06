Δήμος Χερσονήσου:Αγιασμός των υδάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

Με τη συμμετοχή πλήθους δημοτών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκαν οι τελετές του Αγιασμού των υδάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χερσονήσου. Οι τελετές των Αγιασμών πραγματοποιήθηκαν από τις παραλιακές κοινότητες, έως και τις ορεινότερες περιοχές, με τους κατοίκους να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στη ρίψη του Τιμίου Σταυρού.

Στον Λιμένα Χερσονήσου, όπου παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η τελετή συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό πολιτών και επισκεπτών της περιοχής. Αντίστοιχα, στα Μάλια και στη Σταλίδα, οι τοπικές κοινότητες έδωσαν το δικό τους παρών, με τους ιερείς να τελούν τον Αγιασμό παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατοίκων που παρακολουθούν κάθε χρόνο το έθιμο.

Στις Γούβες, τον Ανισσαρά, το Κοκκίνη Χάνι, τον Βαθειανό Κάμπο και το Σταυρωμένο, οι τελετές πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή αρκετών κατοίκων κι επισκεπτών, ενώ στις ορεινότερες περιοχές, επισκέπτες και κάτοικοι συμμετείχαν με τον δικό τους τρόπο, επιβεβαιώνοντας ότι η εορτή των Θεοφανίων παραμένει ζωντανή σε όλο το εύρος του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, με αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής, συμμετείχε επίσης στην τελετή Αγιασμού των υδάτων στο Ενυδρείο Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, αλλά και εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους.

Αντιπροσωπείες της Δημοτικής Αρχής παρευρέθηκαν επίσης, σε όλες τις τελετές που πραγματοποιήθηκαν στα διοικητικά όρια του Δήμου, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική παρουσία και τη διαρκή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις τοπικές ενορίες και τους κατοίκους.

«Η γιορτή των Θεοφανίων αποτελεί μια σταθερή υπενθύμιση της συνέχειας των παραδόσεών μας και της συνοχής των τοπικών μας κοινωνιών» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η παρουσία των δημοτών σε κάθε περιοχή του Δήμου αναδεικνύει τον σεβασμό και τη σημασία που αποδίδουν στη σημερινή ημέρα. Ως Δημοτική Αρχή, παραμένουμε προσηλωμένοι στη θεσμική μας ευθύνη να στηρίζουμε και να αναδεικνύουμε κάθε δράση που αφορά τον τόπο μας, με συνέπεια, οργάνωση και επαγγελματισμό».