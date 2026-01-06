Ρέθυμνο: Αγιασμός των Υδάτων στο γραφικό λιμανάκι στην Αλμυρίδα στις Σίσες Μυλοποτάμου

Με λαμπρότητα και τη συμμετοχή τοπικών αρχών και κατοίκων τελέστηκε σήμερα, ανήμερα των Θεοφανείων, ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων στο γραφικό λιμανάκι της Αλμυρίδας, στις Σίσες Μυλοποτάμου.

Τον καθαγιασμό των υδάτων τέλεσε ο νέος ιερέας της Ενορίας Σισών, πατέρας Κωνσταντίνος Καλοκύρης, μέσα σε κλίμα κατάνυξης, σηματοδοτώντας το μήνυμα της φώτισης και της αναγέννησης που συνοδεύει τη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.

Στην τελετή παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Μυλοποτάμου Μιχάλης Ζερβός, η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γεροποτάμου Άννα Ρασούλη-Νύκταρη, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Σισών Ιωάννης Νύκταρης.

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Σισών «Το Αστάλι» απηύθυνε θερμές ευχές σε όλους για χρόνια πολλά και καλή φώτιση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης των τοπικών εθίμων και της συλλογικής συμμετοχής στις μεγάλες θρησκευτικές στιγμές του τόπου.