Δήμος Γόρτυνας:Ενημερωτική εκδήλωση για το Σύνδρομο Ευθραυστότητας Ηλικιωμένων – Frailty,

Ενημερωτική εκδήλωση για το Σύνδρομο Ευθραυστότητας Ηλικιωμένων – Frailty, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Γέργερης

Με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και του πληθυσμού της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, το σύνδρομο ευθραυστότητας αποτελεί μια νέα πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας. Σας προσκαλούμε να μάθετε τους παράγοντες κινδύνου αλλά και πώς αντιμετωπίζεται το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Γέργερης.

Διοργάνωση: Βοήθεια Στο Σπίτι Ρούβα και ΚΗΦΗ Γόρτυνας, υπό την αιγίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Γόρτυνας, με την στήριξη του Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας και της 7ης ΥΠΕ.

Πρόγραμμα

17:30 – 18:30: Ομιλίες

Ιωάννης Ζάχος, Επιμελητής Β’ Γεν.Οικ. Ιατρικής, Π.Ι. Γέργερης

Επαμεινώνδας – Ευάγγελος Καντιδάκης

Επιμελητής Β’ Γεν.Οικ. Ιατρικής – Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Συντονισμός Εκδήλωσης

Αναστασάκη Ευγενία, Κοινωνιολόγος,

Τιτομιχελάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός

Θα ακολουθήσει τρίωρη μουσική εκδήλωση από τους «Μουσικούς του Νότου»:

Αντώνης Αθουσάκης, Τραγούδι

Γιάννης Ανδριγιαννάκης, Κιθάρα, Τραγούδι

Μανόλης Σκανδαλάκης, Πλήκτρα, Τραγούδι

Κώστας Χριστάκης, Μπουζούκι, Τραγούδι

Χορηγία: Περιφέρεια Κρήτης

Είσοδος ελεύθερη