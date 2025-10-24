Κ. Σπυριδάκη: «Ανασφάλεια, καθυστερήσεις και κοινωνική αδικία στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι αγρότες του Λασιθίου και όλης της χώρας ζητούν διαφάνεια, συνέπεια και σεβασμό»

Με κοινοβουλευτική της παρέμβαση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, αναδεικνύει το οξύ ζήτημα των καθυστερήσεων και των αδικιών στις πληρωμές των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν προκαλέσει αναστάτωση και απογοήτευση στον αγροτικό κόσμο του Λασιθίου και ολόκληρης της χώρας.

Όπως σημειώνει στην Ερώτησή της, «τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί έντονη ανησυχία και απογοήτευση στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης — και ιδιαίτερα του Λασιθίου — για το ζήτημα των πληρωμών των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αγρότες που στηρίζουν την τοπική οικονομία, που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για να κρατήσουν ζωντανή την ύπαιθρο, περιμένουν με αγωνία τα χρήματα που δικαιούνται, τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν είναι “δώρο” αλλά θεσμοθετημένη στήριξη για τη βιωσιμότητα και την επιβίωσή τους».

Η Βουλευτής υπενθυμίζει πως οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις «σχεδιάστηκαν ως εργαλείο ουσιαστικής και πρακτικής στήριξης των αγροτών — όχι για να μετατραπούν σε πεδίο κακοδιαχείρισης, σπατάλης και πολιτικών σκοπιμοτήτων».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, «αντί η Κυβέρνηση να επιδείξει πυγμή, σοβαρότητα και εξυγίανση, αυτό που παρατηρούμε είναι παλινωδίες, αδικίες και αδράνεια, με αποτέλεσμα οι έντιμοι και παραγωγικοί αγρότες να φτάνουν σήμερα στο σημείο να επαιτούν για τα χρήματα που δικαιούνται».

Αναφερόμενη στα στοιχεία των πρόσφατων ανακοινώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κα Σπυριδάκη τονίζει πως «από τις 15 Οκτωβρίου ξεκίνησαν πληρωμές ύψους 61,41 εκατ. ευρώ προς 157.737 δικαιούχους, με τις αιτήσεις 25.138 αγροτών (13,7%) να έχουν δεσμευθεί για περαιτέρω έλεγχο». Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως επισημαίνει, είναι «διαφορετική από τα δελτία Τύπου».

Χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν πληρωθεί, ενώ «οι λόγοι δέσμευσης των αιτήσεών τους είναι συχνά γραφειοκρατικοί και δυσανάλογοι, όπως η μη ταύτιση τετραγωνικών στο ΟΣΔΕ με το Ε9 ή μικρές διαφορές στα στοιχεία myDATA».

«Πολλοί αγρότες του Λασιθίου βρίσκονται σε αδιέξοδο, αδυνατώντας να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις, εν μέσω αυξημένου κόστους παραγωγής, ξηρασίας και μειωμένων εισοδημάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η αγωνία των παραγωγών δεν περιορίζεται μόνο στις καθυστερήσεις, αλλά και στις απώλειες κοινοτικών πόρων λόγω κακοδιαχείρισης.

Στην Ερώτηση σημειώνεται ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες πληρωμής για τις 6 Περιφερειακές Ενότητες που περιμένουν ακόμη την υπογραφή των εντολών πληρωμής για τα “παλιά βιολογικά”», παρά τις δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού στις 12 Οκτωβρίου πως θα καταβληθούν άμεσα οι ενισχύσεις.

«Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο μέρος των δικαιούχων πληρώθηκε, με αποτέλεσμα να διαψευστούν στην πράξη οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις», υπογραμμίζει η Βουλευτής.

Η κα Σπυριδάκη επισημαίνει επίσης τις δραματικές επιπτώσεις των καθυστερήσεων: «Μετά την καταληκτική ημερομηνία της 16ης Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ποινή 60% επί των ανεξόφλητων οφειλών από άμεσες ενισχύσεις και διαρθρωτικά μέτρα (όπως βιολογικά, σπάνιες φυλές, κομφούζιο κ.ά.), ύψους πάνω από 340 εκατομμύρια ευρώ». Η ποινή αυτή, «που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ακυρώνει επί της ουσίας τις ενισχύσεις και συνιστά σοβαρή απώλεια κοινοτικών πόρων».

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει, «η Κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει εικόνα κανονικότητας μέσα από αποσπασματικές ανακοινώσεις» για αποζημιώσεις και προγράμματα στήριξης που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Στην πράξη όμως, οι παραγωγοί δεν βλέπουν τα χρήματα, οι διοικητικές καθυστερήσεις συσσωρεύονται και ο ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να λειτουργεί σε καθεστώς απορρύθμισης».

Η Βουλευτής Λασιθίου αναγνωρίζει ότι «κανείς δεν διαφωνεί με τον έλεγχο — αντιθέτως, είναι απαραίτητος». Ωστόσο, επισημαίνει πως «η εξυγίανση δεν μπορεί να μεταφράζεται σε οικονομική εξόντωση των μικρών. Αντιθέτως, θα έπρεπε να απομονώνει τους επιτήδειους και να προστατεύει τους πολλούς, τους συνεπείς, τους πραγματικούς παραγωγούς».

Η κα Σπυριδάκη τονίζει ότι «οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις δεν είναι “παροχές” — είναι αντιστάθμισμα της παραγωγικής προσπάθειας, εργαλείο δικαιοσύνης και αναδιανομής, ιδίως για τις περιφέρειες όπως η Κρήτη που στηρίζονται σε έναν πρωτογενή τομέα μικρής κλίμακας, οικογενειακού τύπου, και έχουν υψηλό κόστος μεταφορών και καλλιέργειας».

Κλείνοντας, επισημαίνει: «Ο αγροτικός κόσμος δεν ζητά προνόμια. Ζητά σεβασμό, αξιοπρέπεια και διαφάνεια. Ζητά να σταματήσει να πληρώνει, για άλλη μια φορά, τα σπασμένα της κυβερνητικής κακοδιαχείρισης και της απουσίας συντονισμού. Ζητά να γνωρίζει πότε θα πληρωθεί και πώς θα προστατευθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που προορίζονται για αυτόν».

Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

1. Για ποιο λόγο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι πληρωμές των «παλιών βιολογικών» και παραμένουν σε εκκρεμότητα εντολές πληρωμής για έξι Περιφερειακές Ενότητες;

2. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των πληρωμών όλων των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ (άμεσες, συνδεδεμένες, βιολογικά, ειδικές ενισχύσεις);

3. Πώς θα αντιμετωπιστούν οι σοβαρές επιπτώσεις της ποινής που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ και οδηγεί σε απώλεια κοινοτικών πόρων;

4. Με ποιον τρόπο θα προστατευθούν οι έντιμοι παραγωγοί που έχουν υποστεί οικονομική ζημία λόγω των καθυστερήσεων και των αδικαιολόγητων δεσμεύσεων των αιτήσεών τους;