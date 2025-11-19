Δήμος Γόρτυνας:Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Χάρακα.

Το κοινό αίτημα των Δήμων Γόρτυνας και Αρχανών – Αστερουσίων για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Χάρακα, με μια σειρά παρεμβάσεων που αφορούν στην στατική ενίσχυση, την ενεργειακή αναβάθμιση και, συνολικά, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του, βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, με την συμμετοχή του Υπουργού, Άδωνι Γεωργιάδη.

Με πρωτοβουλία των Δημάρχων Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη και Αρχανών – Αστερουσίων, Μανώλη Κοκοσάλη και με την παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, συζητήθηκε το ζήτημα της ριζικής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας, που παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους και επισκέπτες των δύο Δήμων.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χάρακα, Παντελής Τσικρικονάκης.

Από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, εκφράστηκε θετική διάθεση, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των υποδομών και υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Χάρακα.