ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Δήμος Μυλοποτάμου στο Συνέδριο Γενικής Διεθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο Συνέδριο Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου Μυλοποτάμου.

Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Μυλοποτάμου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει τα εξής:

“Με ενεργή και πλήρη θεσμική παρουσία συμμετείχε ο Δήμος Μυλοποτάμου στο συνέδριο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, μια σημαντική διοργάνωση του Υπουργείου Οικονομικών και της Περιφέρειας Κρήτης που συγκέντρωσε φορείς της αυτοδιοίκησης από όλη την Κρήτη.

Τον Δήμο εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κλάδος, η Διευθύντρια του Δήμου κα. Στέλλα Γαβαλά, η ταμίας κα. Μαρία Ματθαιακάκη, προϊστάμενοι και στελέχη των υπηρεσιών, καθώς και η ειδική σύμβουλος Δημάρχου κα. Ειρήνη Κουτάντου.

Η αντιπροσωπεία συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου με ξεκάθαρη στόχευση: την ενίσχυση των διαδικασιών διαφάνειας, την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων οικονομικής διαχείρισης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών που θωρακίζουν τον δημόσιο φορέα.

Η παρουσία του Δήμου Μυλοποτάμου σε μια τόσο εξειδικευμένη θεσμική διαδικασία αποδεικνύει στην πράξη ότι η δημοτική αρχή λειτουργεί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διαρκή διάθεση βελτίωσης. Σε μια εποχή όπου οι πολίτες ζητούν καθαρούς κανόνες και αξιόπιστη διοίκηση, ο Μυλοπόταμος επιβεβαιώνει ότι στέκει στο ύψος αυτής της εμπιστοσύνης”.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Βορίζια: Νέο κύκλο συλλήψεων «βλέπουν» οι Αρχές...

0
Κατάθεση-κλειδί έδωσε σήμερα η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη...

Δήμος Γόρτυνας:Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι...

0
Το κοινό αίτημα των Δήμων Γόρτυνας και Αρχανών -...

Βορίζια: Νέο κύκλο συλλήψεων «βλέπουν» οι Αρχές...

0
Κατάθεση-κλειδί έδωσε σήμερα η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη...

Δήμος Γόρτυνας:Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι...

0
Το κοινό αίτημα των Δήμων Γόρτυνας και Αρχανών -...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Κλειστό θα παραμείνει το Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου 27 και 28 Νοεμβρίου λόγω της μεταφοράς του στο κτίριο του δημαρχείου
Επόμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Χάρακα.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST