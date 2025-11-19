Ο Δήμος Μυλοποτάμου στο Συνέδριο Γενικής Διεθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων

Στο Συνέδριο Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου Μυλοποτάμου.

Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Μυλοποτάμου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει τα εξής:

“Με ενεργή και πλήρη θεσμική παρουσία συμμετείχε ο Δήμος Μυλοποτάμου στο συνέδριο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, μια σημαντική διοργάνωση του Υπουργείου Οικονομικών και της Περιφέρειας Κρήτης που συγκέντρωσε φορείς της αυτοδιοίκησης από όλη την Κρήτη.

Τον Δήμο εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κλάδος, η Διευθύντρια του Δήμου κα. Στέλλα Γαβαλά, η ταμίας κα. Μαρία Ματθαιακάκη, προϊστάμενοι και στελέχη των υπηρεσιών, καθώς και η ειδική σύμβουλος Δημάρχου κα. Ειρήνη Κουτάντου.

Η αντιπροσωπεία συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου με ξεκάθαρη στόχευση: την ενίσχυση των διαδικασιών διαφάνειας, την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων οικονομικής διαχείρισης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών που θωρακίζουν τον δημόσιο φορέα.

Η παρουσία του Δήμου Μυλοποτάμου σε μια τόσο εξειδικευμένη θεσμική διαδικασία αποδεικνύει στην πράξη ότι η δημοτική αρχή λειτουργεί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διαρκή διάθεση βελτίωσης. Σε μια εποχή όπου οι πολίτες ζητούν καθαρούς κανόνες και αξιόπιστη διοίκηση, ο Μυλοπόταμος επιβεβαιώνει ότι στέκει στο ύψος αυτής της εμπιστοσύνης”.