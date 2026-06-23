Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες και κατατίθεται προς χρηματοδότηση το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής (κόλπος Δερματά)

Αλέξης Καλοκαιρινός: Ένα από τα μεγαλύτερα, πιο σημαντικά έργα για το Ηράκλειο και τους ανθρώπους του

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του παραλιακού μετώπου της πόλης, το εμβληματικό έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής στον κόλπο του Δερματά,

υποβάλλεται προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 της Περιφέρεια Κρήτης, με προϋπολογισμό 5.700.000 ευρώ, έπειτα από την ομόφωνη έγκριση της πρότασης της Δημοτικής Αρχής από τη Δημοτική Επιτροπή.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στην εισήγησή του, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Δήμου Ηρακλείου, ιδιαίτερα σύνθετο στην προετοιμασία του, με πολλαπλά οφέλη για την πόλη και τους ανθρώπους της.

Είναι χαρακτηρισμένο από τη Δημοτική Αρχή ως εμβληματικό στην αναθεωρημένη ΣΒΑΑ και ενταγμένο στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, που με την ολοκλήρωση όλων των μελετών και εγκρίσεων, έρχεται ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση.

Πρόκειται για ένα έργο με διπλή σημασία. Είναι σωστικό για τα Τείχη και ταυτόχρονα θα αποδώσει μια διπλή αστική παραλία με λεπτόκοκκη άμμο στην καρδιά του Ηρακλείου, στην απόληξη της συνοικίας της Αγίας Τριάδας. Την παραλία του κόλπου του Δερματά,

μήκους 210 μ. και την παραλία δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μήκους 170 μ., με βάθος περίπου 30 μ.. Μπροστά από κάθε παραλία θα υπάρχουν δύο ύφαλοι κυματοθραύστες, μήκους 250 και 200 μ. αντίστοιχα και ταυτόχρονα θα προστατευτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από τους κυματισμούς με την τοποθέτηση φυσικών υφάλων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου με δήλωσή του ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την σταθερή υποστήριξη, καθώς και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη που βρίσκεται στο πλευρό του Δήμου Ηρακλείου. Ευχαρίστησε επίσης όλα τα Υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Ηρακλείου για την κοπιώδη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα ώστε να ολοκληρωθούν άρτια όλες οι μελέτες, να ωριμάσει το έργο και να υποβληθεί προς χρηματοδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή πέτυχε την έγκριση της ακτομηχανικής μελέτης του έργου (2024), με το δεύτερο καθοριστικό βήμα να γίνεται με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη η οποία ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (2025).

Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι το έργο συναρθρώνεται προς τα ανατολικά και με το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών (μπεντενάκι), με παρεμβάσεις στην Πλατεία 18 Άγγλων,

καθώς και με το έργο αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων στο συγκρότημα των Δυτικών και Ανατολικών Νεωρίων. Με έργα ενταγμένα στη ΣΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου και την ΠΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 18.000.000 ευρώ, που εξελίσσονται με συντονισμένες ενέργειες και την αγαστή συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.

Όλα αυτά τα έργα, έχουν ως σκοπό να αλλάξουν την εικόνα του παράκτιου μετώπου. Να αλλάξουν ριζικά τη φυσιογνωμία μιας μεγάλης περιοχής και ταυτόχρονα θα προστατέψουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.