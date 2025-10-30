Δήμος Ηρακλείου:Εγκαινιάστηκε ο νέος χώρος του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Αγίου Ιωάννη και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για το κοινωνικό έργο των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης του στόλου των αυτοκινήτων του Βοήθεια στο Σπίτι

O νέος χώρος του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) Αγίου Ιωάννη όπου θα φιλοξενείται και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη το πρωί της Πέμπτης 30/10.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε για το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί το ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. του Αγίου Ιωάννη εξυπηρετώντας περισσότερους από 200 συμπολίτες μας, όσο και όλα τα ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. του Δήμου:

«Τα Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων επιτελούν μεγάλο έργο εξυπηρετώντας ως επί το πλείστον ηλικιωμένους ανθρώπους. Η φροντίδα αυτή είναι ολιστική φροντίδα, είναι κοινωνική φροντίδα, είναι πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, είναι γενικότερη υποστηρικτική φροντίδα και βεβαίως αυτό σημαίνει και την απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού που είναι πολύ αφιερωμένο».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι για τους κατοίκους της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης του στόλου των αυτοκινήτων του:

«Το Βοήθεια στο Σπίτι το οποίο εδρεύει εδώ, είναι ένας από τους πυλώνες στους οποίους δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω ότι έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία για την αντικατάσταση του συνόλου του στόλου των αυτοκινήτων που βεβαίως είναι απολύτως απαραίτητα όπως ο καθένας αντιλαμβάνεται για το Βοήθεια στο Σπίτι.

Αυτό ήταν κάτι το οποίο αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα που ικανοποιούμε επιτέλους σήμερα, ώστε το Βοήθεια στο Σπίτι να εκπληρώνει με καλύτερες προϋποθέσεις τον προορισμό του».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την συγκίνηση του μιλώντας για την εγγύτητα του νέου χώρου με το γηροκομείο των Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού και δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του νέου χώρου:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να έχουμε το όμορφο και λειτουργικό ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. σε αυτή την πολύ χαρακτηριστική συνοικία της πόλης μας και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη, όλους τους συνεργάτες του και το προσωπικό του Κέντρου.

Αλλά θέλω να πω ένα λόγο για την κα. Κιοστεράκη η οποία είναι η ιδιοκτήτρια και η οποία δεν ενήργησε ως εκμισθώτρια. Φρόντισε η ίδια να καλύψει δαπάνες για την κατασκευή του κτιρίου και με αυτό τον τρόπο προσφέρει πρωτογενώς στον Δήμο Ηρακλείου. Θέλω να την ευχαριστήσω όπως και κάθε δημότη που συμβάλλει σε ένα έργο ευαίσθητο κοινωνικό».

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργος Τσαγκαράκης με τη σειρά του δήλωσε: «Το ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. προσφέρει πάρα πολλά στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Ηρακλείου για την στήριξη σε αυτή την προσπάθεια,

την Ειρήνη Κιοστεράκη για τη σημαντική συμβολή της, το προσωπικό του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η., το Τμήμα Περιουσίας του Δήμου που επιτάχυνε τις διαδικασίες, την Τεχνική Υπηρεσία, τη ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κ. Πασπαλιάρη και την κ. Σαρακινάκη και φυσικά όλους τους συνεργάτες μου. Από εδώ και στο εξής πιστεύω ότι οι ωφελούμενοι θα συνεχίσουν να κάνουν στο νέο χώρο πολλά και δημιουργικά πράγματα».

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Στέλα Αρχοντάκη, Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης και η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη, η Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνα Δουλγεράκη, η Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου καθώς και εργαζόμενοι και ωφελούμενοι του Κέντρου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους ανεξάρτητα από ηλικία, υγεία, θρησκεία και εθνικότητα, καθώς και σε όσους αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις όπου απαιτείται άμεσα κοινωνική παρέμβαση ή μέριμνα για παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.

Συνεργάζονται με τοπικούς και ευρύτερους φορείς, συλλόγους και υπηρεσίες με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (νοσηλευτική, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, προληπτική ιατρική) καθώς και ανοικτή προστασία ηλικιωμένων. Τέλος, αναπτύσσονται προγράμματα και δράσεις στην κοινότητα ενεργοποιώντας την κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχή, την αλληλεγγύη και τη δικτύωση.