Δήμος Ρεθύμνης:Υπεγράφη η Σύμβαση για τα έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων

Υπεγράφη η Σύμβαση για τα έργα συντήρησης

και επισκευής σχολικών κτιρίων του Δήμου

Σύμβαση που αφορά το έργο επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων υπεγράφη σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΝΤΕΚΑ Δημήτρη Ανυφαντάκη, παρόντων του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Άγγελου Μαλά και του Αντιδημάρχου Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια βίου Μάθησης, Νεκτάριου Παπαδογιάννη.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2025 του ∆ήµου Ρεθύμνης ως πολυετής δαπάνη, με διάρκεια αποπεράτωσης τους εννέα μήνες και αφορά τη συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αρχικό προϋπολογισμό 399.999.00 ευρώ και με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ Σχολείων.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων επισκευής και συντήρησης οικοδομικού χαρακτήρα , όπως η εσωτερική και εξωτερική βαφή, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η μόνωση, η ανακατασκευή τουαλετών κοκ.

«Ο Δήμος έχει διαρκή αγωνία και δεν παύει να λαμβάνει μέριμνα για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών κτιρίων, όπως το συγκεκριμένο έργο το οποίο αποκοπεί προς αυτή την κατεύθυνση» τόνισε ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη ανάγκη, αλλά και στη δεδομένη βούληση μας να επισκευάσουμε, να συντηρήσουμε, να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε τις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας. Στην προκειμένη περίπτωση με την ποιοτική και ταχύρρυθμη εργασία που εγγυάται ο εργολάβος θα έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε σύντομο χρόνο» σχολίασε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Άγγελος Μαλάς.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης Νεκτάριος Παπαδογιάννης επισήμανε: «Το συγκεκριμένο έργο υπήρξε απόρροια προτεραιοποίησης από το τμήμα Παιδείας του Δήμου σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολείων και εκτείνεται σε όλη τη γκάμα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δηλαδή Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν επισκευές και στο Νηπιαγωγείο και στο 1ο Δημοτικό, γνωστό και ως Τούρκικο Σχολείο. Ο Δήμος Ρεθύμνης αξιοποιεί στο έπακρο τη χρηματοδότηση που λαμβάνει από τη Σ.Α.Τ.Α για τη συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων, αλλά προφανώς δεν επαρκούν και χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους».