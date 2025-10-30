Δήμος Αμαρίου:Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ – Αγίας Φωτεινής

Ανοιχτή Επιστολή διαμαρτυρίας του δημάρχου Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανού για την την άμεση ανάκληση της απόφασης περί αναστολής λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ Αγίας Φωτεινής και τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του

Κοινοποίηση:

• Περιφέρεια Κρήτης

• Βουλευτές Π.Ε. Ρεθύμνου

• ΠΕΔ Κρήτης

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Δήμος Αμαρίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και αντίθεσή του στην απόφαση περί κλεισίματος του Καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) που λειτουργεί επί σειρά ετών στην Αγία Φωτεινή, έδρα του Δήμου μας.

Το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί βασική υποδομή εξυπηρέτησης των κατοίκων μιας εκτεταμένης, ορεινής και δυσπρόσιτης περιοχής, που περιλαμβάνει πλήθος οικισμών με κυρίως ηλικιωμένο πληθυσμό. Είναι αδιανόητο, την ώρα που μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό και αποκέντρωση, να αποδυναμώνονται οι υποδομές των δημοσίων υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες.

Η λειτουργία του είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς εξασφαλίζει υπηρεσίες όπως:

• παραλαβή και αποστολή αλληλογραφίας και δεμάτων,

• πληρωμή συντάξεων και λογαριασμών,

• εξυπηρέτηση αγροτών και επαγγελματιών της περιοχής.

Το ενδεχόμενο κλείσιμο του καταστήματος θα έχει σοβαρότατες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς:

• θα στερήσει από τους κατοίκους ένα κρίσιμο σημείο επαφής με το κράτος και τις υπηρεσίες του,

• θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και τα άτομα χωρίς ίδια μέσα μετακίνησης,

• θα συμβάλει περαιτέρω στη δημογραφική και οικονομική αποδυνάμωση του ορεινού Δήμου μας.

Η πρόσβαση στο πλησιέστερο ταχυδρομικό κατάστημα (Σπήλι) είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της απόστασης, της ελλιπούς συγκοινωνίας και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μας.

Ως εκ τούτου, ζητούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης περί αναστολής λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ Αγίας Φωτεινής και τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του, με στόχο την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών του Δήμου μας, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Οι πολίτες του δήμου μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν τους αξίζει να αντιμετωπίζονται κατά αυτό τον τρόπο. Αξίζουν σεβασμό, ισότιμη μεταχείριση και δίκαιες υπηρεσίες.

Ο Δήμος Αμαρίου δηλώνει τη διάθεσή του να συνεργαστεί με τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και το αρμόδιο Υπουργείο για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στους δημότες μας.

Με εκτίμηση,

Παντελής Μουρτζανός, Δήμαρχος Αμαρίου