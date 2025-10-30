ΚΡΗΤΗ

Διεπιστημονικά Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης για καινοτομία με κοινωνικό αντίκτυπο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η έρευνα συναντά την κοινωνία: Διεπιστημονικά Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης για καινοτομία με κοινωνικό αντίκτυπο
Με επιτυχία και διάθεση συνεργειών ολοκληρώθηκαν δύο Διεπιστημονικά Θεματικά Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης που διοργάνωσε και συντόνισε η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης – «Μῆτις», στο πλαίσιο του έργου «Πανεπιστήμια Αριστείας».

Τα εργαστήρια εστίασαν σε δύο καίριους άξονες έρευνας και ανάπτυξης: την Κοινωνική Καινοτομία και την Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής.

Οι δύο δράσεις συμμετοχικού διαλόγου πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στις 15 και 17 Οκτωβρίου αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στελέχη φορέων, επιχειρηματίες, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσιογράφους, με στόχο τη συνδιαμόρφωση προτεραιοτήτων έρευνας και την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία.

Το εργαστήριο του Ρεθύμνου με θέμα «Κοινωνική Καινοτομία» αποτέλεσε μία πλατφόρμα διαλόγου ανάμεσα σε πανεπιστημιακές ομάδες, κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η θεματολογία επικεντρώθηκε στη χαρτογράφηση κοινωνικών προκλήσεων, στην ιεράρχηση ερευνητικών θεματικών και στην ανάδειξη συνεργατικών μηχανισμών που μπορούν να μετατρέψουν τη γνώση σε κοινωνική αξία. Μέσα από ομαδική εργασία και συζήτηση, οι συμμετέχοντες κατέγραψαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανάγκη για δίκτυα συνεργασίας που ενώνουν τον ακαδημαϊκό χώρο με την τοπική κοινωνία.

Το δεύτερο εργαστήριο, με θέμα «Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας & Ζωής», φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο και επικεντρώθηκε στην ανάδειξη προκλήσεων στον τομέα της υγείας καθώς και στη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνική και οικονομική πράξη. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων, υγειονομικών φορέων και επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός

δικτύου καινοτομίας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Παρουσιάστηκαν επίσης, καλές πρακτικές και παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών που δείχνουν πώς η πανεπιστημιακή έρευνα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
Κοινό χαρακτηριστικό των δύο εργαστηρίων αποτέλεσε η συμμετοχική μεθοδολογία η οποία ανέδειξε τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες του νησιού και συνέβαλε στη συνδιαμόρφωση προτάσεων που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση προς μία πιο καινοτόμο περιφερειακή οικονομία.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, σηματοδοτείται ένα σημαντικό βήμα προς τη συστηματική διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και ενισχύεται ο ρόλος του Πανεπιστημίου Κρήτης ως πυλώνα γνώσης, συνεργασίας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Βραδιά αγάπης και προσφοράς για τον Άγγελο

0
Κάποιες φορές στη ζωή, χρειάζεται λίγη παραπάνω δύναμη για...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Ηράκλειο:Βραδιά αγάπης και προσφοράς για τον Άγγελο

0
Κάποιες φορές στη ζωή, χρειάζεται λίγη παραπάνω δύναμη για...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κόντρα Μπακογιάνη – Κικίλια: «Να μην είμαστε αλαζόνες»-«Είμαστε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων»
Επόμενο άρθρο
Δήμος Αμαρίου:Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ – Αγίας Φωτεινής
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι Έλληνες γονείς από τους πιο γενναιόδωρους στη Νότια Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνει η έρευνα της Revolut για την αποταμίευση...

Ηράκλειο:Βραδιά αγάπης και προσφοράς για τον Άγγελο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κάποιες φορές στη ζωή, χρειάζεται λίγη παραπάνω δύναμη για...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Ρέθυμνο:1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST