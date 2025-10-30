Η έρευνα συναντά την κοινωνία: Διεπιστημονικά Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης για καινοτομία με κοινωνικό αντίκτυπο

Με επιτυχία και διάθεση συνεργειών ολοκληρώθηκαν δύο Διεπιστημονικά Θεματικά Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης που διοργάνωσε και συντόνισε η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης – «Μῆτις», στο πλαίσιο του έργου «Πανεπιστήμια Αριστείας».

Τα εργαστήρια εστίασαν σε δύο καίριους άξονες έρευνας και ανάπτυξης: την Κοινωνική Καινοτομία και την Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής.

Οι δύο δράσεις συμμετοχικού διαλόγου πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στις 15 και 17 Οκτωβρίου αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στελέχη φορέων, επιχειρηματίες, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσιογράφους, με στόχο τη συνδιαμόρφωση προτεραιοτήτων έρευνας και την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία.

Το εργαστήριο του Ρεθύμνου με θέμα «Κοινωνική Καινοτομία» αποτέλεσε μία πλατφόρμα διαλόγου ανάμεσα σε πανεπιστημιακές ομάδες, κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η θεματολογία επικεντρώθηκε στη χαρτογράφηση κοινωνικών προκλήσεων, στην ιεράρχηση ερευνητικών θεματικών και στην ανάδειξη συνεργατικών μηχανισμών που μπορούν να μετατρέψουν τη γνώση σε κοινωνική αξία. Μέσα από ομαδική εργασία και συζήτηση, οι συμμετέχοντες κατέγραψαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανάγκη για δίκτυα συνεργασίας που ενώνουν τον ακαδημαϊκό χώρο με την τοπική κοινωνία.

Το δεύτερο εργαστήριο, με θέμα «Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας & Ζωής», φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο και επικεντρώθηκε στην ανάδειξη προκλήσεων στον τομέα της υγείας καθώς και στη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνική και οικονομική πράξη. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων, υγειονομικών φορέων και επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός

δικτύου καινοτομίας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Παρουσιάστηκαν επίσης, καλές πρακτικές και παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών που δείχνουν πώς η πανεπιστημιακή έρευνα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο εργαστηρίων αποτέλεσε η συμμετοχική μεθοδολογία η οποία ανέδειξε τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες του νησιού και συνέβαλε στη συνδιαμόρφωση προτάσεων που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση προς μία πιο καινοτόμο περιφερειακή οικονομία.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, σηματοδοτείται ένα σημαντικό βήμα προς τη συστηματική διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και ενισχύεται ο ρόλος του Πανεπιστημίου Κρήτης ως πυλώνα γνώσης, συνεργασίας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.