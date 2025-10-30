Κόντρα Μπακογιάνη – Κικίλια: «Να μην είμαστε αλαζόνες»-«Είμαστε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων»

Η διενέργεια ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό κατά επιβάτη σε πλοίο στα Χανιά είναι αλαζονία, υποστηρίζει η βουλευτής της ΝΔ, με τον υπουργό Ναυτιλίας να της απαντά πως αδυνατεί να αντιληφθεί τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο

Σε υψηλούς τόνους κινείται η δημόσια διαφωνία της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αδελφής του πρωθυπουργού Ντόρας Μπακογιάννη και του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με αφορμή την διαταγή για διενέργια ΕΔΕ εις βάρος του Λιμενάρχη Χανίων.

Διαμαρτυρόμενη για το γεγονός, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αναφέρει πως πρόκειται για φαινόμενο αλαζονείας εκ μέρους του υπουργού, ο οποίος της απάντησε σε έντονο ύφος: «Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών» δήλωσε σχετικά ο Βασίλης Κικίλιας στον Real Fm σχολιάζοντας το γεγονός.

«Είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα», πρόσθεσε και συνέχισε: «Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”.

Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους».

Ντόρα Μπακογιάννη: «Έγινε ΕΔΕ λες και ήταν κάτι το πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι, η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε με επαινετικά λόγια για τον Λιμενάρχη Χανίων, λέγοντας πως ο άνθρωπος αυτός «έβγαλε πέρα αυτό το καλοκαίρι μία από τις δυσκολότερες ασκήσεις» σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστών και προσθέτοντας πως «έγινε ΕΔΕ λες και ήταν κάτι το πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί».

Η απόφαση για ΕΔΕ έχει εξοργίσει όλα τα Χανιά, είπε η ίδια και τόνισε ότι εξοργισμένοι είναι και οι τοπικοί βουλευτές «συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είναι ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο γεγονός πως μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ο λιμενάρχης έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η κ. Μπακογιάννη συνέχισε, κάνοντας λόγο, για «παρορμητική απόφαση» του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και πρόσθεσε πως είναι μια απόφαση που έρχεται την ώρα που «δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο».

«Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, ‘διατάσσομεν’. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά», κατέληξε στον συλλογισμό της η κυρία Μπακογιάννη.

Μάλιστα, προχώρησε πλέκοντας το εγκώμιο του «εξαιρετικού», όπως είπε, λιμενάρχη Χανίων, που είναι «ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κύρος, χαμηλών τόνων, έντιμος». «Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, ξέρει ότι κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον, ένας καβγάς στο πλοίο θα γίνει.

Γιατί; Γιατί ο μπροστινός που έχει παρκάρει έξω-έξω καθυστερεί λίγο. Αυτός, λοιπόν, συνήθως υβρίζεται από όλους τους υπόλοιπους, άλλοι κορνάρουν και γίνεται χαμός. Έγινε ένα συμβάν, πιαστήκαν στα χέρια ένας νεαρός με έναν άνθρωπο μεγαλύτερο. Καταγράφηκε το συμβάν, τελείωσε η υπόθεση. Εμείς είμαστε και λίγο θερμόαιμοι σε αυτό τον νομό.

Και ω του θαύματος, ο Λιμενάρχης τίθεται σε διαθεσιμότητα, ξεκινάει ΕΔΕ, λες και έγινε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί. Και βγαίνουνε όλα τα Χανιά. Όταν σας λέω όλα τα Χανιά, μιλάμε όλοι οι βουλευτές, τέσσερις είμαστε στα Χανιά, συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και λέει ‘για όνομα του Θεού’», υποστήριξε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό γιατί; Για την παρορμητική απόφαση του υπουργού να προχωρήσει, χωρίς φαντάζομαι να ξέρει και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν.

Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο. Αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που έκανε χθες αυτό, θα μου πείτε δεν είναι Αθήνα, δεν είναι το κέντρο, ποιος να ασχοληθεί και τα λοιπά με τα Χανιά, με ένα λιμενάρχη.

Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση. Στα Χανιά σήμερα σε όποιον πας και θα σου πουν όλοι ότι είναι άδικο και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς να το κάνουμε;

Και θα ακούσω, δεν έχω καμία αμφιβολία, για ρουσφέτια. Σας διαβεβαιώ, πρώτον, κανένας δεν ασχολήθηκε με τις επιλογές του λιμενικού, ούτε είμαστε μέσα σε θέση να ξέρουμε ποιος και τι μπαίνει σε κάθε θέση, όχι σε άλλες θέσεις αλλά στο λιμενικό δεν ξέρουμε . Από την άλλη μεριά, η πορεία των ανθρώπων αποδεικνύει την αξία τους. Και η πορεία αυτού του ανθρώπου την απέδειξε. Άρα, μιλάμε για μια αποκατάσταση δικαιοσύνης».

Το περιστατικό με τον ξυλοδαρμο 72χρονου στα Χανιά

Το επεισόδιο με το άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε στο γκαράζ του πλοίου Αριάδνη που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά.

Το Mega παρουσίασε βίντεο-ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη 72χρονος μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά. Μπροστά στα μάτια άλλων επιβατών, αλλά και του πληρώματος έπεσε θύμα επίθεσης από 36χρονο.

«Μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Και κράταγα το πρόσωπό μου, το κεφάλι μου να καλυφθώ, να μην φάω και καμία άλλη και αυτός μου τις έριξε απανωτές, πάνω από 10», ανέφερε το θύμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι των Χανίων και οι οδηγοί των αυτοκινήτων ξεκίνησαν τη διαδικασία της αποβίβασης.

Ο 36χρονος οδηγός του μαύρου τζιπ, παρά τις εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, καθυστέρησε σημαντικά να προσέλθει στο όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση, αλλά και ταλαιπωρία στους υπόλοιπους οδηγούς.

«Αν ήταν γεροδεμένος, θα με σκότωνε»

«Είχα σκύψει και είχα πιάσει το κεφάλι μου γιατί λέω αυτός θα με σκοτώσει. Όλοι που ήταν εκεί ήταν αδιάφοροι. Δεν πλησίασε κανένας. Απλά φωνάζανε ‘τι κάνεις εκεί; Ηλικιωμένος άνθρωπος είναι. Θα τον σκοτώσεις;’».

«Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά εν έτη 2025. Να κάνει ο καθένας ό, τι θέλει, να δέρνει όποιον θέλει, να φεύγει ανενόχλητος, το πλήρωμα να μην κάνει τίποτα, το προσωπικό να μην κάνει τίποτα, το λιμενικό να μην είναι απ’ έξω», είπε ο γιος του θύματος της επίθεσης.

Όπως είπε ο 72χρονος, μόλις βγήκε από το πλοίο, προσπάθησε να βρει ένστολο να του καταγγείλει το συμβάν χωρίς όμως να τα καταφέρει. Και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Θα μεταβούμε στο Λιμεναρχείο, προκειμένου να κάνουμε συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου και συγκεκριμένα για τον καπετάνιο της εν λόγω εταιρείας και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε και κατά των υπαλλήλων σε σχέση με το γεγονός ότι δεν επενέβη κανένας στη συμπλοκή», ανέφερε η δικηγόρος του 72χρονου.https://www.newsbomb.gr/