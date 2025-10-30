Δήμος Χερσονήσου:Μάθημα Ζωής για την Προστασία της Φύσης στο πλαίσιο διημερίδας για τον Αποσελέμη

Τη σπουδαιότητα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος έμαθαν σήμερα οι μαθητές σχολείων του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από μια βιωματική δράση στις εκβολές του ποταμού Αποσελέμη. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διημερίδας «Υδροβιότοπος Αποσελέμη – Υγρός Θησαυρός Ζωής. Κληρονομιά φύσης – Ευθύνη όλων μας», που διεξάγεται σήμερα και αύριο με πρωτοβουλία του Δήμου Χερσονήσου και τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και επιστημονικών φορέων.

Οι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες παρατήρησης της πανίδας με τηλεσκόπια και φωτογραφικό εξοπλισμό, κατέγραψαν είδη πουλιών και ζώων, και προχώρησαν σε καθαρισμό της παραλίας και των εκβολών του ποταμού. Η φύση έγινε τάξη, και η εμπειρία μετατράπηκε σε μάθημα ευθύνης και ενεργής συμμετοχής.

Στη δράση παραβρέθηκαν από πλευράς του Δήμου, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δέσποινα Πλευράκη και Νίκος Σταυρουλάκης, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαγγέλης Χατζάκης. Ο Δήμαρχος απευθύνθηκε στους μαθητές, τονίζοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της ανάγκης να διατηρηθεί ο Αποσελέμης ως ζωντανός πνεύμονας ζωής για την περιοχή.

Οι δράσεις συνεχίζονται και αύριο, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, με επιστημονικές παρουσιάσεις, εργαστήρια και συζητήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση του υδροβιότοπου.

«Ο Αποσελέμης δεν είναι απλώς ένα ποτάμι – είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μας θυμίζει καθημερινά τη δύναμη και την ευθραυστότητα της φύσης» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η σημερινή παρουσία των παιδιών εδώ, η περιέργεια τους, η δράση τους, είναι η πιο ελπιδοφόρα απάντηση στο ερώτημα του πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ό,τι μας δόθηκε. Η ευθύνη είναι κοινή και η γνώση είναι το πρώτο βήμα».