Βατσινά προς τον Υπουργό Υγείας: Ελάτε στην Κρήτη να δείτε τι σημαίνει να περιμένει ένα παιδί τέσσερις ώρες για παιδίατρο!

«Το ΕΣΥ της Κρήτης καταρρέει» – τόνισε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Ηρακλείου

«Δεν θεωρώ ότι ο χώρος της Υγείας είναι ένα εύκολο ζήτημα για τη χώρα», τόνισε στην ομιλία της η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η γνώση των προβλημάτων δεν απαλλάσσει τον Υπουργό από την ευθύνη να τα λύσει.

«Όποιος ξέρει το πρόβλημα και δεν το λύνει, σημαίνει ότι το αγνοεί», σημείωσε με νόημα, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη Δημόσια Υγεία.

Η βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση της Υγείας στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για ένα ΕΣΥ που καταρρέει μπροστά στα μάτια όλων:

«Στο ΠΑΓΝΗ και στο Βενιζέλειο οι ελλείψεις προσωπικού έχουν φτάσει στο κόκκινο. Γιατροί και νοσηλευτές εργάζονται εξαντλητικά, κλινικές υπολειτουργούν, και οι πολίτες περιμένουν ώρες στα ΤΕΠ. Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, τα Κέντρα Υγείας της υπαίθρου έχουν σχεδόν σβήσει από τον χάρτη, ενώ οι ΤοΜΥ, που κάποτε διαφημίστηκαν ως «νέα εποχή», σήμερα δεν έχουν ούτε γιατρούς, ούτε εξοπλισμό».

Αναφερόμενη στην τραγική κατάσταση του ΕΚΑΒ, υπογράμμισε:

«Η Κρήτη θρηνεί ανθρώπινες ζωές επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο. Δεν μπορεί το 2025 να πεθαίνουν άνθρωποι επειδή η βάρδια έχει μόνο ένα πλήρωμα για ολόκληρη περιοχή. Αυτή είναι η “επιτελική” Υγεία της Νέας Δημοκρατίας».

Με σκωπτικό τόνο, η βουλευτής σχολίασε και την κυβερνητική εμμονή με την «επιχειρηματικοποίηση» των νοσοκομείων: «Η απόπειρα της Κυβέρνησης να κάνει τα νοσοκομεία επιχειρήσεις είχε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα – μας πήγε έξι χρόνια πίσω. Και το πληρώνει καθημερινά ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας».

Η ίδια παρέθεσε και τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου για τα απογευματινά, επί πληρωμή, ιατρεία, σημειώνοντας ότι «το ΠΑΓΝΗ είναι από τα πρώτα νοσοκομεία στη χώρα σε επισκέψεις επί πληρωμή, με 33.565 επισκέψεις που κόστισαν στους Ηρακλειώτες πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η “δημόσια Υγεία” που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση; Ένα ΕΣΥ που οι πολίτες το πληρώνουν διπλά;»

Την ίδια ώρα, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τις ελλείψεις στο ΠΑΓΝΗ, τόνισε ότι:

*Το φαρμακείο λειτουργεί με μόλις δύο άτομα για 30 κλινικές και τέσσερις μονάδες,

*Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει λιγότερο από το 50% της προβλεπόμενης στελέχωσης,

*Οι εφημερίες στα μεγάλα νοσοκομεία «βγαίνουν» με προσωπικό που έχει ξεπεράσει κάθε ανθρώπινο όριο.

Κλείνοντας, η Ελένη Βατσινά απηύθυνε πρόσκληση – πρόκληση προς τον Υπουργό Υγείας: «Ελάτε στην Κρήτη, όχι για φιέστες και φωτογραφίες, αλλά για να δείτε από κοντά τι σημαίνει να μην έχεις εφημερεύοντα αναισθησιολόγο στο Βενιζέλειο, τι σημαίνει να περιμένει ένα παιδί τέσσερις ώρες για παιδίατρο στο ΠΑΓΝΗ, τι σημαίνει να φτάνει ασθενοφόρο από το Ηράκλειο στη Σητεία».

«Δε θα σας πω, λοιπόν, ότι το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε το ΕΣΥ, γιατί η Κυβέρνηση δε θέλει να της το θυμίζουμε. Δε θα σας πω τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω να διαβάσετε τα πεπραγμένα σας στην Υγεία τα τελευταία έξι χρόνια. Έτσι θα καταλάβετε τι δεν θα κάνουμε ποτέ στον ελληνικό λαό» – κατέληξε, αιχμηρά.