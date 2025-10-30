Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης Δ.Σ. Χανίων προς τον Λιμενάρχη Χανίων, Ν. Γιαννουλάκη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 411 ομόφωνη Απόφαση, που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2025, αναφορικά με την απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων, Νεκτάριου Γιαννουλάκη, εξέφρασε το ακόλουθο ψήφισμα συμπαράστασης:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων εκφράζει ομόφωνα τη δημόσια στήριξή του προς τον κ. Νεκτάριο Γιαννουλάκη, Λιμενάρχη Χανίων, ο οποίος, με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια, έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του και σε βάρος του έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τον κ. Γιαννουλάκη για το έργο, τη συνέπεια και την προσφορά του στον τόπο και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στα Χανιά έχει επιδείξει υψηλό επαγγελματισμό, αφοσίωση στο καθήκον και αποδοτικό έργο, μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και σε επιχειρήσεις διάσωσης.

Το περιστατικό που οδήγησε στην απομάκρυνσή του αφορά γεγονός εντός του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΡΙΑΔΝΗ» και, σύμφωνα με πλήθος τοπικών φορέων, δεν συνδέεται ευθέως με την υπηρεσιακή του επάρκεια ή το ήθος του ως αξιωματικού.

Η απόφαση απομάκρυνσης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία των Χανίων.

Ζητάμε από τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την άμεση επανεξέταση της απόφασης απομάκρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία, τη συμβολή του κ. Γιαννουλάκη και τις συνέπειες αυτής της ενέργειας για το ηθικό των υπηρεσιών και της τοπικής κοινωνίας.

Κάνουμε έκκληση για πλήρη διαφάνεια στη διεξαγωγή της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε απόφαση θα βασίζεται σε πραγματικά και αξιοκρατικά δεδομένα.

Να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία, η Περιφέρεια Κρήτης και οι αρμόδιοι φορείς του Δήμου Χανίων για την εξέλιξη του θέματος, με διαρκή δίαυλο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στη Βουλή των Ελλήνων, στην Περιφέρεια Κρήτης και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης».