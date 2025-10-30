Ρέθυμνο:Ενημέρωση μαθητών για τη Νόσο Alzcheimer

Για τη Νόσο Alzcheimer ενημερώθηκαν μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο δράσης που οργάνωσε και υλοποίησε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνου στον χώρο του, με αφορμή την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Στο κρίσιμο ερώτημα «Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;», τα παιδιά έλαβαν αξιόπιστες απαντήσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο: το παιχνίδι.

Μέσα από απλές δραστηριότητες και παιχνίδια, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα συμπτώματα της νόσου και μπόρεσαν να καταλάβουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με άνοια αλλά και να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια απέναντι στους πάσχοντες.

Στην επιτυχία της δράσης συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, το γνήσιο ενδιαφέρον των παιδιών καθώς και η συνέπεια και ευαισθησία των εκπαιδευτικών τους.

Αποτιμώντας θετικά το κοινωνικό εγχείρημα, η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ. Ρεθύμνου, το Κέντρο Κοινότητας και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου- Γκίκα, ευχαριστούν από καρδιάς το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, το 13Ο Δημοτικό Ρεθύμνου καθώς επίσης και το Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου για τη θερμή τους υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης.

Μέσα από τη σύμπραξη τους τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντική συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τις δραστήριες εκπαιδευτικές κοινότητες με στόχο την υγιή επαφή των παιδιών με ασθένειες που συναντούν σε πρόσωπα του οικείου και κοινωνικού τους περιβάλλοντος.