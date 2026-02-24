Δήμος Ηρακλείου:Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή ο οριστικός ανάδοχος για τις υπηρεσίες καθαριότητας

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Σημαντική στιγμή, δημιουργεί έναν ορίζοντα πολύ συγκεκριμένο και ορατό για την έναρξη του έργου μέσα στην άνοιξη»

Η ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου που προέκυψε από τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό του Δήμου Ηρακλείου, για τις υπηρεσίες απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων και συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στο σύνολο του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και της συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων και τον οδοκαθαρισμό της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Δημοτική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Πόπη Μπάλτηρα και τα μέλη της Επιτροπής Μανόλη Φωτάκη και Άννα Καρπαθίου για «την δουλειά που έκαναν με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και πολύ μεγάλο αντικείμενο» και επεσήμανε: «Βρισκόμαστε στο τέλος μιας μακράς και επίπονης διαδρομής που ξεκίνησε με βάση μια γενναία απόφαση, η οποία βεβαίως θα κριθεί στο πεδίο.

Είναι μια σημαντική στιγμή αυτή της κατακύρωσης και ανακήρυξης του οριστικού μειοδότη, η οποία πλέον δημιουργεί έναν ορίζοντα πολύ συγκεκριμένο και ορατό για την έναρξη του έργου που τοποθετείται μέσα στην άνοιξη. Ασφαλώς εξαρτάται από το χρόνο που θα χρειαστεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά αυτός δεν θα είναι μακρός».

Οριστικός ανάδοχος, όπως γνωμοδότησε η Επιτροπή Αξιολόγησης του Δήμου Ηρακλείου έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των δικαιολογητικών, και ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, ορίζεται η «Ένωση Οικονομικών Φορέων Thalis E.S. S.A. – ENSER Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με οικονομική προσφορά ύψους 6.912.500 ευρώ, συν ΦΠΑ, ανά έτος, με χρονικό ορίζοντα τα δυο έτη και δυνατότητα παράτασης για δυο ακόμη χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τη μεταρρύθμιση της καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, λαμβάνει υπόψη ότι τα όρια του υφιστάμενου συστήματος έχουν εξαντληθεί, αποτελεί τομή για την πόλη σε ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο η Δημοτική Αρχή θέτει στην πραγματική του βάση και έχει στο επίκεντρο τους ανθρώπους του Ηρακλείου.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λειτουργία ενός μεικτού συστήματος με ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εξωτερικό συνεργάτη (ο οποίος θα προσφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό) και ειδικότερα:

• Την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το σύνολο του Δήμου.

• Την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου.

• Τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των Τειχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης από το Παγκρήτιο Στάδιο μέχρι την Νέα Αλικαρνασσό.

Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην Υπηρεσία Καθαριότητας:

• Την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων, από το σύνολο του Δήμου, πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

• Τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

• Τον επιτελικό ρόλο διαρκούς σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη.

Επόμενο βήμα της διαδικασίας, είναι η κατάθεση της σύμβασης προς έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.