Δήμος Ηρακλείου και Επαγγελματικοί Φορείς μαζί για την επίλυση του προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

Αλέξης Καλοκαιρινός: Λύσεις με 1) αξιοποίηση του ακινήτου που θα ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο μέχρι να ξεκινήσει η κατασκευή,

2) ενίσχυση του προγράμματος Park & Ride και πύκνωση δρομολογίων των City Bus από Παγκρήτιο Στάδιο, Νέα Αλικαρνασσό και πάρκο Ερυθραίας, 3) μελέτη διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης επισκεπτών των Ενετικών Τειχών στην τάφρο, με σεβασμό στο μνημείο, όπως προβλέπει η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ)

Σε πολύ καλό κλίμα και με έντονη διάθεση συνεργασίας στο ζήτημα της στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου της πόλης, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, το απόγευμα της Παρασκευής 20/3 στη Λότζια, με τη συμμετοχή Αντιδημάρχων και εκπροσώπων των Επαγγελματικών Φορέων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης, Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης, Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός,

η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη και από τους φορείς ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Η Μενέλαος Σκουλούδης, ο Γ.Γ του Συλλόγου Θεοχάρης Παπαδάκης, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Η Βαγγέλης Καρκανάκης, ο Οικονομικός Επόπτης του Ε.Β.Ε.Η Παράσχος Τζόρβας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης, ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Η Στέλιος Βοριάς, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΒΕΝΗ Γιώργος Γωνιωτάκης, και η Αναπληρωτής Γραμματέας Μαρία Αντωνακάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αφού ανέλυσε στους φορείς την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά την καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρηματιών Ιδιόκτητων Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αξιώνοντας τον τερματισμό της στάθμευσης σε σημεία της τάφρου των Ενετικών Τειχών, όπως προβλέπει η σχετική απαγορευτική απόφαση στη βάση γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του 2016, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και ενέργειες που προωθεί η Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε στους φορείς ότι δρομολογούνται άμεσες ενέργειες που θα αμβλύνουν το πρόβλημα όπως η αξιοποίηση ως χώρου δωρεάν βραχυχρόνιας στάθμευσης του ακινήτου έκτασης 14 στρεμμάτων, όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο έως ότου ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή του. Η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζεται και με τις άλλες ενέργειες που έχει δρομολογήσει η Δημοτική Αρχή, όπως:

• Την αξιοποίηση χώρων με το πρόγραμμα Park and Ride και την πύκνωση δρομολογίων εξπρές των City Bus (Παγκρήτιο, Νέα Αλικαρνασσός, πάρκο Ερυθραίας) που θα προσφέρουν μερικές ακόμα εκατοντάδες θέσεις δωρεάν στάθμευσης,

• Τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης επισκεπτών των Ενετικών Τειχών και τουριστικών λεωφορείων στην τάφρο, με σεβασμό στο μνημείο, όπως προβλέπει η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ).

• Τον σχεδιασμό για τον μεγάλο χώρο στάθμευσης στην Λ. Δημοκρατίας.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός σε δήλωσή του μετά το τέλος της συνάντησης τόνισε: «Απόψε είχαμε μια πολύ χρήσιμη, ειλικρινή συζήτηση, μετά από την πρόσκληση που απηύθυνα, με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Φορέων, με αφετηρία τις πρόσφατες εξελίξεις της αποτροπής της στάθμευσης στην περιοχή της τάφρου των Ενετικών Τειχών. Η συζήτησή μας επικεντρώθηκε στην επόμενη μέρα.

Η κύρια εξέλιξη, την οποία εξέθεσα και στους συνομιλητές μου, ήταν η δυνατότητα η οποία άνοιξε σήμερα για την χρησιμοποίηση του οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Δικαστικό Μέγαρο στην περιοχή του λιμανιού, στη γωνία Εθνικής Αντιστάσεως με την παραλιακή Λ. Νεάρχου. Η μεγάλη αυτή έκταση των 14 στρεμμάτων όπως δρομολογείται αυτή τη στιγμή, πρόκειται να παραχωρηθεί για την δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης στην κλίμακα των 500 αυτοκινήτων.

Η παραχώρηση θα γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από επιστολή που απηύθυνα και την προσωπική επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, που αντιμετώπισε θετικά το αίτημα. Εφόσον η παραχώρηση γίνει, οι διαμορφώσεις οι οποίες απαιτούνται, η διάστρωση, η περίφραξη, η είσοδος – έξοδος και κάποιες βασικές υποδομές, μπορούν να γίνουν σε ένα διάστημα και λίγων έως πολύ λίγων μηνών».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχαρίστησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την άμεση ανταπόκριση και επεσήμανε ότι η παραχώρηση του ακινήτου που πρόκειται να αναγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο δεν πρόκειται να καθυστερήσει ούτε μια ημέρα την κατασκευή του, τονίζοντας: «Όλη η τοπική κοινωνία περίμενε να δει να ξεκινά το Δικαστικό Μέγαρο.

Το γεγονός ότι παραχωρείται ο χώρος για πάρκινγκ δεν μας πηγαίνει καθόλου πίσω και αυτό προφανώς. Είναι όρος και το θέτουμε εμείς ήδη πριν ακούσουμε να μας το θέτουν, δηλαδή ότι ο χώρος αυτός θα λειτουργήσει για όσο διάστημα θα είναι πραγματικά διαθέσιμος, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι οποίες όμως γνωρίζετε ότι είναι χρονοβόρες.

Αυτή η λύση έχει ένα πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα, το Δικαστικό Μέγαρο δεν θα καθυστερήσει ούτε μία μέρα λόγω αυτού. Μέσα στο διάστημα αυτό, θα πρέπει να έχουμε δρομολογήσει τις λύσεις της αναπλήρωσης και της αύξησης των θέσεων στάθμευσης κι εδώ πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται και θα τα δούμε μέσα σε αυτό το χρονικό ορίζοντα».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη λύση για το πρόβλημα της στάθμευσης αλλά και σε άλλες πρωτοβουλίες που θα ξεδιπλωθούν σταδιακά, τονίζοντας: «Αυτή τη στιγμή η αναζήτησή μας που αφορά το άμεσο και το βραχυπρόθεσμο, είναι οι χώροι στάθμευσης. Ο ένας είναι αυτός που ανέφερα. Ο άλλος είναι η αύξηση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης στην περίμετρο του Παγκρητίου Σταδίου. Υπάρχουν και ορισμένες άλλες σκέψεις ακόμα και για την ενοικίαση ιδιωτικών χώρων αλλά με ικανό μέγεθος.

Αυτές οι παρεμβάσεις συνδυάζονται με την πύκνωση των γραμμών του City Bus και ιδιαίτερα της μπλε γραμμής από το Παγκρήτιο και της γραμμής που έρχεται από τη Νέα Αλικαρνασσό. Της κόκκινης γραμμής. Ενδεχομένως υπό κάποιες προϋποθέσεις και της πράσινης γραμμής που έρχεται από το νότο. Αυτό ήδη αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης για την νέα σύμβαση την οποία πρόκειται να υπογράψουμε και αυτό πρέπει να το θεωρήσουμε ως δεδομένο. Έχουμε περισσότερους χώρους στάθμευσης στα σημεία από τα οποία μπορεί να γίνεται η επιβίβαση στις γραμμές του City Bus.

Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο προχωράει αυτή τη στιγμή είναι η μελέτη των χώρων στάθμευσης, για τους επισκέπτες του μνημείου στη τάφρο. Όμως η μελέτη γίνεται με νέους όρους και γίνεται με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης την οποία υπογράψαμε στα τέλη του 2025. Είναι ένα νέο δεδομένο, ένα νέο εργαλείο. Οι μελέτες αυτές, περιλαμβάνουν για πρώτη φορά κάτι που γίνεται δεκτό για να μελετηθεί και να οργανωθεί η στάθμευση. Τον μεγάλο χώρο κάτω από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτές οι μελέτες τρέχουν αυτή τη στιγμή.

Επίσης ενεργοποιούμε το σχεδιασμό που περιλαμβάνει και το πάρκινγκ στην Λ. Δημοκρατίας, κάτω από το πάρκο Γεωργιάδη, Ικάρου και Πλατεία Ελευθερίας. Ήδη αυτή η προεργασία έχει γίνει και θα τεθεί ως αντικείμενο έργου μέσα στους επόμενους μήνες. Ωστόσο ένα τέτοιο έργο είναι μακροπρόθεσμο. Πρόκειται για την επικαιροποίηση μιας μελέτης του 2007, η οποία είχε μείνει στα συρτάρια».

Την ικανοποίησή τους για τις λύσεις που προωθεί η Δημοτική Αρχή για το πρόβλημα της στάθμευσης εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών, οι οποίοι εξέθεσαν τα ζητήματα που προκύπτουν για τη λειτουργία του κέντρου από την έλλειψη τέτοιων χώρων. Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλαος Σκουλούδης τόνισε: «Θεωρώ ότι οι προτάσεις που μεταφέραμε και οι προτάσεις που ακούσαμε από το Δήμαρχο είναι πάρα πολύ καλές.

Οι μισές μπορούμε να πούμε ότι είναι σε μικρό χρονικό διάστημα υλοποιήσιμες. Κάποιες άλλες είναι λίγο πιο χρονοβόρες, αλλά έχουν πάρα πολύ καλό θετικό πρόσημο. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την συζήτηση. Θεωρώ ότι πλέον ο Δήμος έχει μπει ζεστά στο κομμάτι της λύσης.

Έχουν γίνει προτάσεις οι οποίες είναι υλοποιήσιμες και είναι και πρακτικές. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχει ξεκινήσει μια επικοινωνία με τους Φορείς και τον Δήμο η οποία είναι σε δημιουργικό χαρακτήρα και δεσμευτήκαμε ότι θα συνεχιστεί. Εμείς είπαμε στον Δήμο ότι είμαστε έτοιμοι και είμαστε και κοντά του. Μπορούμε να βοηθήσουμε».