Δήμος Ηρακλείου:Έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

Στην πρώτη έκθεση στην πύλη του Αγίου Γεωργίου με ψηφιακές ανατυπώσεις 19 σπουδαίων έργων ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Την πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 19 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενείται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός περιηγήθηκε στην έκθεση με τα μεγεθυμένα αντίγραφα ζωγραφικών έργων των Χάρη Βαϊλάκη, Νίκου Βισκαδουράκη, Αριστείδη Βλάσση, Γιώργου Θ. Γεωργιάδη, Νίκου Γεωργιάδη, Ελένης Καραγιάννη, Δημήτριου Κοκότση, Γιώργου Μανουσάκη, Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη, Γιάννη Μιγάδη, Νικόλαου Σαντοριναίου, Τάκη Σιδέρη, Βασίλη Σολιδάκη, Αλέκου Τσακουντάκη, Θωμά Φανουράκη και Νίκου Φωτάκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε αντίγραφο φέρει QR Code προσφέροντας με αυτό τον τρόπο στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη Συλλογή.

Υπενθυμίζεται ότι η πύλη Αγίου Γεωργίου συντηρήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχει υπογράψει ο Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρειας Κρήτης και λειτουργεί ξανά με φύλαξη από τον Δεκέμβριο του 2025, ως πέρασμα που ενώνει την Πλατεία Ελευθερίας με την Λεωφόρο Ικάρου, από τις 08:00 έως τις 22:00.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών,

αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία.

Η Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα http://www.heraklionartgallery.gr και http://www.heraklionartgallery.eu/ καθώς και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα:

