Μεγάλη απώλεια: Πέθανε η Ασπασία Παπαδοπεράκη

Η γνωστή γλύπτρια “έφυγε” σε ηλικία 84 ετών.

Ένα μεγάλο κενό στον χώρο του Πολιτισμού αφήνει πίσω της η σπουδαία Ηρακλειώτισσα γλύπτρια, Ασπασία Παπαδοπεράκη.

Η είδηση του θανάτου της, σε ηλικία 84 ετών, προκάλεσε θλίψη σε όσους τη γνώριζαν και, φυσικά, τη θαύμαζαν όχι μόνο για το σπουδαίο έργο της αλλά και την προσωπικότητά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, τη βρήκε ο αδελφός της νεκρή χθες το βράδυ. Η κηδεία της θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 12.00 το μεσημέρι στην Αθήνα, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, στο Α΄ Νεκροταφείο.

Μία σημαντική πορεία

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη, είχε γεννηθεί στην περιοχή της Κνωσσού. Είχε σπουδάσει Γλυπτική και Σκηνογραφία στην ΑΣΚΤ και στη Beaux Arts στο Παρίσι. Είχε δασκάλους τον Καλαμαρά, τον Βασιλειάδη, τον Gilli και τον Cesar.

Χρησιμιποιούσε για τη γλυπτική της στοιχεία από τις μελέτες της στην ανθρώπινη φιγούρα και από την Αιγαιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική και την αρχαϊκή γλυπτική. Από το 1978 εξέθετε έργα της σε γκαλερί και Μουσεία λαμβάνοντας μέρος σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σπουδαιότεροι σταθμοί η Εθνική Πινακοθήκη, η γκαλερί Ώρα, το Ινστιτούτο Goethe, η γκαλερί Σταυρακάκη στο Ηράκλειο, ο Αστρολάβος, ο Απόλλων, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια, ο Σύλλογος Γλυπτών, το Salon de Mai, η Bienalle της Αλεξάνδρειας.

Είχε φιλοτεχνήσει το γλυπτό της Μαρίας Κάλλας για δημόσιο χώρο στην Αθήνα, και με ριζοσπαστική άποψη τη σύνθεση των προτομών του Ξυλούρη στο Ηράκλειο και του Καβάφη στην Αλεξάνδρεια. Οι προτομές-έργα της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι περισσότερες από εξήντα. Μνημειακά έργα της βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Σαμοθράκη, στην Πελοπόννησο, στην Κύπρο και κυρίως στην Κρήτη. Μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά (Αρχαιολογία, Εικαστικά, Διπλή Εικόνα, Τέχνη και Λόγος κ.ά.) και είχε λάβει μέρος σε παγκόσμια και πανελλήνια Συμπόσια και Συνέδρια. Είχε φιλοτεχνήσει σκηνικά, μάσκες και κοστούμια για το Θέατρο. Μεγάλο μέρος της δουλειάς της αποτελλούσαν τα Μετάλλια με σπουδαιότερα εκείνα του Μητρόπουλου, του Σεφέρη, της Κάλλας.

Υπήρξε μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής, της Εταιρείας Κρητικών Μελετών, του Επικούρειου «Κήπου των Αθηνών», του ΕΠΑΣΚΤ, του Συλλόγου Γλυπτών και του ΕΕΤΕ. Είχε βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου της. Πρόσφατα της απονεμήθηκε το Βραβείο Καζαντζάκη.