Ρέθυμνο:Το 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο παρουσιάζει Μεσοπέλαγα, του Σλαβομίρ Μρόζεκ

ΤΟ 11Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026

παρουσιάζει

Μεσοπέλαγα, του Σλαβομίρ Μρόζεκ

07 & 08 Μαρτίου

H αριστουργηματική μαύρη κωμωδία του Σλάβομιρ Μρόζεκ, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικολή Αβραμάκη και ζωντανή μουσική από τον Γιάννη Κιαγιαδάκη, έρχεται στο Φεστιβάλ Αντίβαρο για δύο μοναδικές παραστάσεις: το Σάββατο, 07 και την Κυριακή, 08 Μαρτίου στις 21.00.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ

Τρεις ναυαγοί, μια σχεδία, κι ένας κόσμος που ακόμη επιπλέει. Όταν τελειώνουν οι προμήθειες, απομένει μόνο η ανθρώπινη φύση – ωμή, παράλογη, κωμικοτραγική.

Ο Μρόζεκ στήνει μια μαύρη κωμωδία όπου όπου η πείνα λειτουργεί ως τροφή της εξουσίας. Η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και ο πολιτισμός απογυμνώνονται από το προσωπείο τους, αφήνοντας να φανεί η γυμνή φύση του ανθρώπου – ικανή για τα πάντα. Μέσα από το γέλιο και τον τρόμο, ο συγγραφέας μάς φέρνει αντιμέτωπους με μια κοινωνία που έχει μάθει να καταναλώνει – ιδέες, αξίες, ανθρώπους. Και ρωτά: πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε; Τι θυσιάζουμε για να σωθούμε; Πόσοι θα μείνουμε στη σχεδία – και ποιοι θα τολμήσουμε, μεσοπέλαγα , να κολυμπήσουμε στα βαθιά νερά της ελευθερίας;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Σλαβομίρ Μρόζεκ

Μετάφραση: Κυριακή Καζελίδου

Σκηνοθεσία: Νικολής Αβραμάκης

Ζωντανή μουσική: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Σκηνογραφία- ενδυματολογία: Μαρίνα Μουρτζή

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Φουρλάνου

Βοηθός ενδυματολόγου – σκηνογράφου: Ζακ Σπινάκης

Μακιγιάζ: Μυρτώ Αλεξάκη

Φωτισμός: Κίμωνας Κίτρινος

Ηχοληψία/Sound design: Δημήτρης Χατζάκης

Διεύθυνση σκηνής: Γιάννης Αγγουρίδης

Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων: Νίνα Γκουρογιάννη

Γραφιστικό περιβάλλον: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Φωτογραφίες: Μάνος Πολιτάκης

Φιλική συμμετοχή: Ιάσονας Χριστοδούλου

Παίζουν: Βασίλης Ξενικάκης, Νίκος Ανδριγιαννάκης, Ορφέας Χατζηδημητρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Ημέρες & Ώρα Παραστάσεων Φεστιβάλ Αντίβαρο: Σάββατο, 07 & Κυριακή, 08 Μαρτίου στις 21.00

Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Είσοδος : 10, 12 €.

Εισιτήριο διαρκείας για 7 παραστάσεις του Φεστιβάλ: 60 €., μειωμένο 50 €.

Τηλ. Κρατήσεων: 6988399325

Χώρος: θέατρο ΑΝΤΙΒΑΡΟ, Κριτοβουλίδου 15-17, Ρέθυμνο 741 31

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ και την Ομάδα ΑΝΤΙΒΑΡΟ μπορείτε να βρείτε εδώ

FB: Θεατρο Αντιβαρο & Festival Antivaro

Συνοπτικό Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αντίβαρο 2026

 27,28 Φεβρουαρίου & 1η Μαρτίου || Ισμήνη, της Καρόλ Φρεσέτ

 7 & 8 Μαρτίου || Μεσοπέλαγα του Σλαβομίρ Μρόζεκ

 13 & 20 Μαρτίου || Έρως και Ψυχή, αφήγηση και χορός από τους Στέλιο Πελασγό & Ανδρομάχη Βαρσάμη.

 14 & 15 Μαρτίου: Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα από την ομάδα Hippo Theatre Group (πρωινή παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών)

 14 & 15 Μαρτίου: Η Αφηγήτρια ταινιών, του Ερμάν Ριβέρ Λετελιέ.

 22 & 22 Μαρτίου: Πάντοτε ζήλευα τα αποδημητικά πουλιά, βασισμένο στις επιστολές της Ρέιτσελ Κόρι

 26,27,29 Μαρτίου & 2,3 Απριλίου: Πρόγονος του Άγγελου Τερζάκη.

 4 & 5 Απριλίου: Μοναξιά στην Άγρια Δύση του Μάρτιν Μακ Ντόνα.

 21 Απιλίου: Prima Facie, της Σούζυ Μίλλερ.|| Ομαδική μετάβαση στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

 9 & 10 Μαΐου: Μπουμπού του Δημήτρη Μητσοτάκη.

 12, 13 & 14 Μαΐου: Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, κείμενο – σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ντέλλας

Το Φεστιβάλ ΑΝΤΙΒΑΡΟ έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.