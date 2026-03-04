Ρέθυμνο:Το 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο παρουσιάζει Μεσοπέλαγα, του Σλαβομίρ Μρόζεκ

ΤΟ 11Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026
παρουσιάζει
Μεσοπέλαγα, του Σλαβομίρ Μρόζεκ
07 & 08 Μαρτίου
H αριστουργηματική μαύρη κωμωδία του Σλάβομιρ Μρόζεκ, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικολή Αβραμάκη και ζωντανή μουσική από τον Γιάννη Κιαγιαδάκη, έρχεται στο Φεστιβάλ Αντίβαρο για δύο μοναδικές παραστάσεις: το Σάββατο, 07 και την Κυριακή, 08 Μαρτίου στις 21.00.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Τρεις ναυαγοί, μια σχεδία, κι ένας κόσμος που ακόμη επιπλέει. Όταν τελειώνουν οι προμήθειες, απομένει μόνο η ανθρώπινη φύση – ωμή, παράλογη, κωμικοτραγική.
Ο Μρόζεκ στήνει μια μαύρη κωμωδία όπου όπου η πείνα λειτουργεί ως τροφή της εξουσίας. Η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και ο πολιτισμός απογυμνώνονται από το προσωπείο τους, αφήνοντας να φανεί η γυμνή φύση του ανθρώπου – ικανή για τα πάντα. Μέσα από το γέλιο και τον τρόμο, ο συγγραφέας μάς φέρνει αντιμέτωπους με μια κοινωνία που έχει μάθει να καταναλώνει – ιδέες, αξίες, ανθρώπους. Και ρωτά: πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε; Τι θυσιάζουμε για να σωθούμε; Πόσοι θα μείνουμε στη σχεδία – και ποιοι θα τολμήσουμε, μεσοπέλαγα , να κολυμπήσουμε στα βαθιά νερά της ελευθερίας;
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Κείμενο: Σλαβομίρ Μρόζεκ
Μετάφραση: Κυριακή Καζελίδου
Σκηνοθεσία: Νικολής Αβραμάκης
Ζωντανή μουσική: Γιάννης Κιαγιαδάκης
Σκηνογραφία- ενδυματολογία: Μαρίνα Μουρτζή
Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Φουρλάνου
Βοηθός ενδυματολόγου – σκηνογράφου: Ζακ Σπινάκης
Μακιγιάζ: Μυρτώ Αλεξάκη
Φωτισμός: Κίμωνας Κίτρινος
Ηχοληψία/Sound design: Δημήτρης Χατζάκης
Διεύθυνση σκηνής: Γιάννης Αγγουρίδης
Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων: Νίνα Γκουρογιάννη
Γραφιστικό περιβάλλον: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης
Φωτογραφίες: Μάνος Πολιτάκης
Φιλική συμμετοχή: Ιάσονας Χριστοδούλου
Παίζουν: Βασίλης Ξενικάκης, Νίκος Ανδριγιαννάκης, Ορφέας Χατζηδημητρίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
Ημέρες & Ώρα Παραστάσεων Φεστιβάλ Αντίβαρο: Σάββατο, 07 & Κυριακή, 08 Μαρτίου στις 21.00
Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Είσοδος : 10, 12 €.
Εισιτήριο διαρκείας για 7 παραστάσεις του Φεστιβάλ: 60 €., μειωμένο 50 €.
Τηλ. Κρατήσεων: 6988399325
Χώρος: θέατρο ΑΝΤΙΒΑΡΟ, Κριτοβουλίδου 15-17, Ρέθυμνο 741 31
Συνοπτικό Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αντίβαρο 2026
27,28 Φεβρουαρίου & 1η Μαρτίου || Ισμήνη, της Καρόλ Φρεσέτ
7 & 8 Μαρτίου || Μεσοπέλαγα του Σλαβομίρ Μρόζεκ
13 & 20 Μαρτίου || Έρως και Ψυχή, αφήγηση και χορός από τους Στέλιο Πελασγό & Ανδρομάχη Βαρσάμη.
14 & 15 Μαρτίου: Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα από την ομάδα Hippo Theatre Group (πρωινή παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών)
14 & 15 Μαρτίου: Η Αφηγήτρια ταινιών, του Ερμάν Ριβέρ Λετελιέ.
22 & 22 Μαρτίου: Πάντοτε ζήλευα τα αποδημητικά πουλιά, βασισμένο στις επιστολές της Ρέιτσελ Κόρι
26,27,29 Μαρτίου & 2,3 Απριλίου: Πρόγονος του Άγγελου Τερζάκη.
4 & 5 Απριλίου: Μοναξιά στην Άγρια Δύση του Μάρτιν Μακ Ντόνα.
21 Απιλίου: Prima Facie, της Σούζυ Μίλλερ.|| Ομαδική μετάβαση στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
9 & 10 Μαΐου: Μπουμπού του Δημήτρη Μητσοτάκη.
12, 13 & 14 Μαΐου: Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, κείμενο – σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ντέλλας
Το Φεστιβάλ ΑΝΤΙΒΑΡΟ έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.