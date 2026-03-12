Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Δήμος Ηρακλείου:Καμία δραστηριότητα καύσης απορριμμάτων στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ, Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού – Ομόφωνη έγκριση και για τον προϋπολογισμό 2026 του ΕΣΔΑΚ

Την τροποποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στη θέση Μαύρος Σπήλιος ώστε να μην υπάρχουν χρήσεις υψηλής όχλησης, αποφάσισε ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), έπειτα από σχετική εισήγηση του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ, Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Η τροποποίηση της ΣΜΠΕ, η οποία εκπονήθηκε το 2019, έγινε με βάση τα σημερινά δεδομένα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, προτάθηκαν συγκεκριμένες αλλαγές και απαλείφθηκαν οι χρήσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 5918, που αφορούσαν παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν και η πιλοτική μονάδα αεριοποίησης. Με αυτή την αλλαγή, καμία δραστηριότητα, οποιασδήποτε δυναμικότητας, υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τρέχουσα συζήτηση και τη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καύση απορριμμάτων, όσο και τα ζητήματα χρήσεων γης που άπτονται και του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος απορρίπτει δραστηριότητες υψηλής όχλησης στην περιοχή.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ, όπου και ψηφίστηκε ομόφωνα η εισήγηση του Αλέξη Καλοκαιρινού για τον προϋπολογισμό 2026 του Συνδέσμου, ο οποίος είχε ήδη εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς καμία παρατήρηση.

Δήμος Ηρακλείου:Στήριξη σε περισσότερα από 800 άτομα προσέφερε η νέα Γραμμή Ενημέρωσης ΑμεΑ
