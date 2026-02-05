Δήμος Ηρακλείου:Μάγεψε το κοινό η Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη στις «Μικρές Ιστορίες της Πόλης»

Κατάμεστη η αίθουσα της Βικελαίας για την ομιλία με θέμα τη λογοτεχνική παραγωγή του πολιορκούμενου Χάνδακα

Οι «Πέντε «μικρές ιστορίες» από τη λογοτεχνία του πολιορκούμενου Χάνδακα (1648-1669)», η ομιλία της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας και Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Β.Δ.Β. Τασούλας Μ. Μαρκομιχελάκη μάγεψε το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης το απόγευμα της Τετάρτης 4/2.

Την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία για την λογοτεχνική παραγωγή στη μακρά διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα από τους Οθωμανούς, παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου Κατερίνα Δουλγεράκη και η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη. Την Τασούλα Μαρκομιχελάκη προλόγισε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη.

Μιλώντας για τη λογοτεχνική παραγωγή του Χάνδακα, η Τασούλα Μαρκομιχελάκη ανέφερε ότι μετά το τέλος της πολιορκίας και την παράδοση της πόλης, αυξήθηκαν τα πεζά και ποιητικά κείμενα που αφηγήθηκαν ή θρήνησαν την απώλεια του Μεγάλου Κάστρου.

Η ομιλία παρουσίασε πέντε συμβάντα, πέντε «μικρές ιστορίες» που έζησαν οι έγκλειστοι κάτοικοι, όπως τις περιέγραψαν οι ποιητές Αθανάσιος Πικρός, Μαρκαντώνιος Φόσκολος, Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής και Γεράσιμος Παλλαδάς, και ο απομνημονευματογράφος Τζουάνες Παπαδόπουλος, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονταν μέσα στην πόλη τα ζοφερά εκείνα χρόνια και έζησαν ως αυτόπτες μάρτυρες τα γεγονότα.

Υπενθυμίζεται ότι τις ομιλίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις «Μικρές Ιστορίες της Πόλης» μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στη σελίδα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο YouTube. Εδώ ο σχετικός σύνδεσμος: