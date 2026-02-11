Αναζήτηση
Σοκ στο Ηράκλειο: Νεκρός στο γυμναστήριό του ο 58χρονος πρώην πρωταθλητής Γιώργος Γεωργακάκης

Από: Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 58χρονου Γιώργου Γεωργακάκη, πρώην πρωταθλητή ακοντισμού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γυμναστήριο που διατηρούσε σε κεντρική περιοχή της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς του άρχισαν να τον αναζητούν από τις πρωινές ώρες, χωρίς να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Η ανησυχία τους κορυφώθηκε όταν μετέβησαν στο γυμναστήριο και διαπίστωσαν ότι ο χώρος ήταν κλειδωμένος. Όταν τελικά κατάφεραν να εισέλθουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το άψυχο σώμα του και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο 58χρονος δεν φέρεται να αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων του θανάτου έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ο Γιώργος Γεωργακάκης ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Με πολυετή παρουσία στον χώρο του αθλητισμού και σημαντικές διακρίσεις στο ακόντιο, τα τελευταία χρόνια είχε αφιερωθεί στη λειτουργία του γυμναστηρίου του, μέσα από το οποίο στήριζε και ενδυνάμωνε παιδιά με αναπηρία, προσφέροντας ουσιαστικό έργο κοινωνικής προσφοράς.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Ο αιφνίδιος χαμός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του, στους φίλους και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του.

