«Μυλοπόταμος: Συνάντηση Εργασίας – Εθελοντισμός και Πρόληψη στην Πολιτική Προστασία»

ΟΔήμος Μυλοποτάμου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης απέναντι σε έκτακτα φαινόμενα, διοργάνωσε με επιτυχία χθες 09 Φεβρουαρίου στο Μελιδόνι, συνάντηση εργασίας για τη συγκρότηση πιστοποιημένης Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο δράσης της υπό σύσταση ομάδας, με έμφαση στη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα επόμενα οργανωτικά βήματα για τη δημιουργία μιας ομάδας με εκπαίδευση, σαφείς αρμοδιότητες και συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την διοργάνωση της συνάντησης ανέλαβε ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωσήφ Βουκάλης, ενώ συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κ. Λαδιανός Ζαχαρίας και Ζερβός Μιχαήλ, καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον κ. Σαρρή Μιχαήλ, Περιφερειακό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, για τη συμμετοχή και τη στήριξή του, καθώς και στην Εθελοντική Οργάνωση “ENA” Πολιτικής Προστασίας Νομού Ρεθύμνης για την πολύτιμη συνδρομή της.

Από την ομάδα “ENA” συμμετείχαν θεσμικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καπετανάκης Μιχαήλ, ο Αντιπρόεδρος κ. Πολιουδάκης Στυλιανός και τα μέλη κ.κ. Βουγιουκαλάκης Άγγελος, Σουμπασάκης Αδάμ και Χανιωτάκη Γεωργία. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου παραβρέθηκαν ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου κ. Νίκος Ζανιδάκης

και ο Ανθυπύραρχος κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης εκ μέρους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περάματος. Επίσης, συμμετείχαν Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων και Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο κ. Νίκος Δαφνομήλης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδέ, και ο κ. Φώτης Σωπασουδάκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μελιδονίου.

Η συμμετοχή των πολιτών κρίνεται καθοριστική. Ο Δήμος Μυλοποτάμου επισημαίνει ότι η πολιτική προστασία είναι υπόθεση διαρκούς ετοιμότητας και συλλογικής ευθύνης, και καλεί όλους όσοι επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στην προστασία του τόπου τους να παρακολουθούν τις επόμενες δράσεις και εκπαιδεύσεις της ομάδας.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου και η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζουν να προωθούν και να στηρίζουν έμπρακτα την ανάπτυξη εθελοντικών δομών Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος