Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών: Συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΛΕΒΑΡΗ

ΣΤΙΣ 6.30 μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΓΣΕΕ – ΣΕΒ

ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το αίμα των 5 εργατριών από το νέο προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ και η κυβέρνηση χωρίς να χάσει χρόνο φέρνει το άθλιο αντεργατικό νομοσχέδιο που συνυπέγραψαν ΓΣΕΕ και εργοδοτικές ενώσεις με τον τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δίνει τη χαριστική βολή στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθηλώνει τους μισθούς και πετσοκόβει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, νομιμοποιώντας τη φτώχεια και την εκμετάλλευση στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας» και των «αντοχών της οικονομίας».

Πρόκειται για ένα ακόμα πακέτο ρυθμίσεων που επιχειρεί την παγίωση της καθήλωσης των μισθών και το τσεκούρωμα εργατικών δικαιωμάτων, μέσα από τη διαρκή υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με «κόφτες» και διάφορα «φίλτρα» στις Συμβάσεις που υπογράφονται.

Καταδικάζουμε την ηγεσία της ΓΣΕΕ, η οποία διαχρονικά όχι μόνο έχει βάλει πλάτη και ακόμα και έχει σαμποτάρει το κίνημα για να περάσει όλη η αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου αλλά ταυτόχρονα σταθερά σαμποτάρει την ανάπτυξη του κινήματος.

Την ώρα που εκατοντάδες σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα οργάνωναν την πάλη τους ενάντια στα σχέδια για το 13ωρο και την παραπέρα διάλυση των δικαιωμάτων μας, η ηγεσία της ΓΣΕΕ διαπραγματευόταν στα κρυφά με την υπουργό Εργασίας και τον ΣΕΒ μια συμφωνία-αίσχος για τις ΣΣΕ. Μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κεφαλαίου.

Και το έγκλημα αυτό έχει ιστορία….

Πριν το 2010 και την επιβολή των μνημονίων το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από ΣΣΕ ήταν πάνω από 80%, ενώ σήμερα έχει πέσει στο 15%. Από το 2012 μέχρι και σήμερα όλες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το χεράκι τους στο σμπαράλιασμα των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στο ξήλωμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και το τσάκισμα των μισθών μας.

Με μειώσεις μισθών, κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού ο οποίος μέχρι και σήμερα καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, ο γνωστός νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου ο οποίος διατηρήθηκε και εφαρμόστηκε πρώτη φορά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και φτάνουμε στο σήμερα όπου ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται με έναν “πειραγμένο” αλγόριθμο, ο οποίος καθορίζει το ύψος του μισθού με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα, τα κέρδη των εργοδοτών.

Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να μονιμοποιήσει όλο εκείνο το αντεργατικό πλαίσιο που, με βάση και τα επίσημα στοιχεία, έχει οδηγήσει σχεδόν 3 στους 10 μισθωτούς να έχουν μισθό κάτω ή γύρω από τον κατώτατο, αλλά και σε μείωση των μισθών.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο αυτό:

• Διατηρούνται στο ακέραιο όλοι οι μνημονιακοί αντεργατικοί νόμοι, με κεντρικό στοιχείο τη δυνατότητα της κυβέρνησης να καθορίζει μονομερώς τον κατώτατο μισθό με τον περιβόητο αλγόριθμο και με κριτήριο τις δημοσιονομικές αντοχές, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τον πληθωρισμό.

• Ενισχύονται τα εμπόδια για την υπογραφή επιχειρησιακών και κλαδικών ΣΣΕ, με τη διατήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου των σωματείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ, τη μη υποχρέωση των εργοδοτών να καταθέτουν μητρώο εργοδοτών και την απαίτηση τα σωματεία να αποδεικνύουν ότι οι ΣΣΕ δεν «θίγουν την ανταγωνιστικότητα» του κεφαλαίου.

• Θεσμοθετείται η εξαίρεση επιχειρήσεων από κλαδικές ΣΣΕ, είτε με το πρόσχημα των «οικονομικών προβλημάτων», είτε με άλλες εξαιρέσεις που θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις. Μάλιστα τονίζει ότι για την επέκταση μιας κλαδικής ΣΣΕ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δε θα έχει επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, στις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό.

• Χτυπά ευθέως την οργάνωση και τη συλλογική διεκδίκηση των κλαδικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργαζομένων και αναθέτει στην ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ τον ρόλο του “πορτιέρη”-νταβατζή των διεκδικήσεων.

Η υπόθεση υπογραφής ΣΣΕ είναι υπόθεση του αγώνα των εργαζομένων ο οποίος μπορεί, ανάλογα την οργάνωση, την μαζικότητα και την αποφασιστικότητά τους, να έχει αποτέλεσμα την διαπραγμάτευση και την υπογραφή ΣΣΕ με την εργοδοσία. Δεν είμαστε συνεργάτες κοινωνικοί εταίροι που «συζητάμε» για το κοινό συμφέρον όπως θέλουν να παρουσιάζουν οι εργοδότες, αλλά ταξικοί αντίπαλοι που έχουμε αντιμαχόμενα συμφέροντα στο σύνολό τους και όχι στα επιμέρους.

Καθόλου τυχαίο δεν είναι βέβαια ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σε μια περίοδο πολεμικής προετοιμασίας. Με δισεκατομμύρια από τον κρατικό προυπολογισμό να πηγαίνουν σε φρεγάτες, μαχητικά, βάσεις, ΝΑΤΟικές υποδομές, στρατιωτικοποίηση λιμανιών και μεταφορών. Και την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να ζήσουν από τον μισθό τους, να κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να τα φέρουν βόλτα, να σακατεύονται και σκοτώνονται στους χώρους δουλειάς,

για να πληρώνουν τις φρεγάτες και τα οπλικά συστήματα που στέλνονται από την Ουκρανία μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό για να αναβαθμίσουν γεωπολιτικά τους εκμεταλλευτές μας. Η πολεμική οικονομία χρειάζεται φθηνούς εργάτες, αναλώσιμους, χωρίς συλλογική δύναμη. Χρειάζεται διάλυση του εργάσιμου χρόνου, μισθούς πείνας, 13ωρα, ευελιξία, πειθαρχία.

Χρειάζεται συνδικάτα που να μην ενοχλούν. Να μην λένε κουβέντα για το πού πάνε τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού. Να μην λένε κουβέντα για το ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν νοσοκομεία, σχολεία για τα παιδιά τους, κρίσιμες υποδομές γιατί δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στους εξοπλισμούς, σε επιδοτήσεις στους μονοπωλιακούς ομίλους για να θησαυρίζουν τα κέρδη τους. Και έχετε επιλέξει ακριβώς αυτόν τον ρόλο για τη ΓΣΕΕ: να μην ενοχλεί, να μην συγκρούεται, να μην οργανώνει. Είναι στάση υπέρ της κυβέρνησης και του κεφαλαίου.

Όμως οι εργαζόμενοι δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη! Για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας απαιτείται σύγκρουση, συλλογικός, οργανωμένος, διεκδικητικός αγώνας που να στρέφεται απέναντι στον πραγματικό ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους και όσους την υπηρετούν. Μέσα από την οργάνωσή μας στα συνδικάτα και τα σωματεία, με κατεύθυνση σύγκρουσης με τη μεγαλοεργοδοσία και το κράτος της, μπορεί να ανοίξει ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Δεν αναγνωρίζουμε τη ντροπιαστική συμφωνία κυβέρνησης – ΣΕΒ – ΓΣΕΕ.

Διεκδικούμε:

• 7ωρο – 5μερο -35ωρο, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, ώστε να κατοχυρώνεται και ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων.

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων για τις ΣΣΕ. Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ΕΓΣΣΕ στα συνδικάτα.

• Μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και στις πρώην ΔΕΚΟ.

• Επαναφορά κατακτήσεων όπως των κλεμμένων 3ετιών 2012 -2023, της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, της συρροής, της πληρωμής υπερωριών.

• Κατάργηση του ΓΕΜΗΣΟΕ και όλων των αντεργατικών διατάξεων που περιορίζουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες.”

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ!

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΙΣ 6.30 μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!