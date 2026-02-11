Νωρίτερα φέτος η τουριστική σεζόν στην Κρήτη – Πτήσεις από τα μέσα Μαρτίου

Νωρίς, με το Πάσχα των Καθολικών ανοίγει η αυλαία του τουρισμού στην Κρήτη

Το Πάσχα των Καθολικών στις 5 Απριλίου, εγκαινιάζει νωρίτερα φέτος την τουριστική σεζόν με διεθνείς αφίξεις στην Κρήτη. Η αυλαία για τα ξενοδοχεία ανοίγει στα τέλη Μαρτίου.

H νέα περίοδος προδιαγράφεται εξαιρετική, σύμφωνα με τον Γιώργο Πελεκανάκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ). Συγκρατημένα σισιόδοξος, εξέφασε στο tourismtoday.gr την πεποίθηση πώς «ίσως είναι καλύτερη από την περυσινή, με βάσει τις μέχρι στιγμής κρατήσεις».

«Αν ο Απρίλιος και ο Μάιος και στη συνέχεια ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος πάνε καλά τότε θα καταγραφούν θεαματικά νούμερα», εκτίμησε ο κ. Πελεκανάκης.

Τρεις εβδομάδες πριν το Πάσχα των Καθολικών προσγειώνεται η πρώτη πτήση της σεζόν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, από την Ελβετία στις 14 Μαρτίου.

Στις 19 Μαρτίου ακολουθούν πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι παραδοσιακές αγορές Σκανδιναβίας και Γερμανίας -που στηρίζουν τον τουρισμό της Κρήτης από νωρίς την άνοιξη- ξεκινούν δρομολόγια μετά από τις 20 Μαρτίου.

Ο υπερτουρισμός φέρνει τους Βρετανούς στην Κρήτη

Ο πρόεδρος της ΠΟΔΙΞ προβλέπει, ότι οι Γερμανοί θα είναι και φέτος πρώτοι στις αφίξεις. Ακολουθούν από κοντά οι Βρετανοί, που καταγράφουν μεγάλη άνοδο.

Ο κ.Πελεκανάκης εκτίμησε πώς σε μία πενταετία, οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρεθούν στην πρώτη θέση.

Όπως υπογράμμισε, «οι Βρετανοί δεν επιλέγουν πλέον την Ισπανία για τις διακοπές τους. Ο υπερτουρισμός σε δημοφιλείς ισπανικούς προορισμούς και οι διαδηλώσεις ντόπιων κατά ξένων ταξιδιωτών παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ως αποτέλεσμα,στρέφονται σε άλλους προορισμούς, με τη χώρα μας και κυρίως την Κρήτη να καταγράφουν τεράστια άνοδο σε προκρατήσεις».https://www.cretalive.gr/