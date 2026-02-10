Ελαιόλαδο: Αγοράζουν απο παντού, αλλά όχι το ντόπιο – Νέοι άγονοι διαγωνισμοί στην Κρήτη!

Οι πολύ χαμηλές τιμές οδηγούν σε αδιέξοδο..
Ελένη Μπουρμά
Οποιοδήποτε ελαιόλαδο, οποιασδήποτε προέλευσης από οποιαδήποτε χώρα, πωλείται, εκτός από το… ελληνικό! Η κατάσταση στην αγορά χαρακτηρίζεται τραγική ενώ κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι θα γίνει τελικά και ποια θα είναι η οριστική παραγόμενη ποσότητα, που και πάλι όμως έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά στην ποιότητά της.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου, Πρόδρομος Αφθονίδης μιλώντας στο Cretalive, εκτίμησε ότι η τελική παραγωγή θα φτάσει στο 35- 40% της… περσινής αισθητά μειωμένης, σε σχέση με τις προηγούμενες. “Μακάρι να φτάσουμε τους 30.000 -35.000 τόνους φέτος στο Νομό Ηρακλείου κι αυτό θα είναι το “ταβάνι”, ανέφερε ενώ σε ό,τι αφορά στην τιμή, επισήμανε ότι όλα παίζονται και όλα καθορίζονται από την ποιότητα που “δεν είναι ό,τι καλύτερο”!
Πρόδρομος Αφθονίδης, Ελαιοπαραγωγή
Τη δραματική κατάσταση επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου, Αντώνης Μπιτσάκης. Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Συνεταιρισμός προχώρησε σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση 27 τόνων ελαιολάδου ο οποίος όμως κηρύχθηκε άγονος, καθώς οι τιμές που έδωσαν οι έμποροι ήταν πολύ χαμηλές.
“Πρώτη φορά βλέπουμε να μην υπάρχει το παραμικρό ενδιαφέρον. Ειλικρινά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και πώς έχει εδραιωθεί αυτή η κατάσταση στην αγορά. Εκεί που δεχόμασταν 12-15 προσφορές τη φορά, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μία ή και καμία και μάλιστα σε τιμή πολύ χαμηλή…Ειλικρινά, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον, αν και εκτιμάμε ότι η εικόνα αυτή θα αλλάξει”, δεν μπορεί να μην αλλάξει, σημείωσε ο ίδιος στο Cretalive.
Αντώνης Μπιτσάκης, Ένωση Καντάνου Σελίνου
Την ίδια ώρα, μία μικρή ποσότητα έξτρα παρθένου ελαιολάδου, στην τιμή των 5,6 ευρώ για ένα βυτίο 120 τόνων, πούλησε πρόσφατα, μέσω διαγωνισμού, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εμπάρου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού της περιοχής, Γ. Περογιαννάκη, στην περιοχή έχουν παραχθεί περίπου 600 τόνοι ελαιόλαδου φέτος και από αυτούς πουλήθηκαν οι 120, ενώ νέος διαγωνισμός αναμένεται τις επόμενες ημέρες, όμως η τιμή θα είναι μειωμένη.
Cretalive