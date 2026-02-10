Κρήτη: Λάθος διάγνωση στα ΤΕΠ οδήγησε 9χρονη με σκωληκοειδίτιδα στο χειρουργείο!

Με τις επιπλοκές μιας λάθος διάγνωσης της παιδιάτρου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, ήρθε αντιμέτωπο ένα κοριτσάκι 9 ετών στα Χανιά, με το περιστατικό να αντιμετωπίζεται ευτυχώς με απόλυτη επιτυχία σε ιδιωτική κλινική και τους γονείς να σημειώνουν στο zarpanews.gr ότι αυτή η δυνατότητα τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επανεκτίμησης του περιστατικού, δεν είναι δεδομένη για όλους. Συγκεκριμένα, το κορίτσι, με οξύ πόνο στην κοιλία, πήγε στα ΤΕΠ το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, συνοδευόμενο από την μητέρα του. Εκεί η παιδίατρος την παρέπεμψε για αιματολογικές εξετάσεις και υπέρηχο. Παρότι τόσο στον υπέρηχο, όσο και στις αιματολογικές, αποτυπώθηκε ενεργή φλεγμονή και το κορίτσι ανέφερε έναν ιδιαίτερα έντονο πόνο, η παιδίατρος στα ΤΕΠ εκτίμησε ότι «δεν μπορούμε να δίνουμε αντιβιώσεις για μια γαστρεντερίτιδα» και έστειλε την οικογένεια σπίτι. «Δεν μας είπε να το παρακολουθήσουμε, δεν μας συνέστησε καν επανεξέταση, δεν μας παρέπεμψε σε παιδοχειρουργό για περαιτέρω εκτίμηση» σημειώνει στο zarpanews.gr ο πατέρας της 9χρονης. Την επόμενη μέρα, με την διάγνωση της υποτιθέμενης γαστρεντερίτιδας και εφόσον το παιδί είχε εξεταστεί από τους γιατρούς, οι γονείς ήταν καθησυχασμένοι ενώ και η μικρή ανέφερε πως ο πόνος υποχωρούσε. Την Κυριακή το ξημερώματα οι πόνοι έγιναν αφόρητοι και το παιδί πήγε σε ιδιωτική κλινική, όπου έγινε άμεσα η διάγνωση της σκωληκοειδίτιδας και μπήκε επειγόντως στο χειρουργείο. «Μας εξήγησαν πως επρόκειτο για μια επείγουσα ιατρική κατάσταση που θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπλοκές ακόμα και μοιραίες για τη ζωή του παιδιού» αναφέρει στο zarpanews.gr ο πατέρας, ο οποίος θέλησε να δώσει δημοσιότητα στο περιστατικό, όχι με καταγγελτική διάθεση, όπως μας λέει, αλλά για να στείλει το μήνυμα σε όλους τους γονείς να είναι σε επαγρύπνηση, γιατί δυστυχώς από το Νοσοκομείο Χανίων λείπουν θεμελιώδεις ειδικότητες (παιδοχειρουργός) και ειδικά τα Επείγοντα δουλεύουν συχνά χωρίς ειδικευμένο γιατρό παρόντα. «Χρειάζεται άμεσα ενίσχυση του Νοσοκομείου με εξειδικευμένο προσωπικό, γιατί η υποστελέχωση είναι δραματική. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη εμείς οι γονείς και μην επαναπαυόμαστε ίσως, όπως κάναμε εμείς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα» τονίζει.