Δήμος Ηρακλείου:Σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Νέας Αλικαρνασσού

Σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2025, τέθηκε η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που γίνεται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπως ομόφωνα αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της την Τρίτη 21/10.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την μετακίνηση/χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς της Τρίτης στη Νέα Αλικαρνασσό έμπροσθεν του Σωφρονιστικού καταστήματος, όπου έχει κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη μόνιμη στέγασή της.

Για ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο υπάλληλο Δημήτρη Αρχοντάκη στο email arxontakis-d@heraklion.gr και στο τηλέφωνο 2810286633.