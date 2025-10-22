Ρέθυμνο:Με θέμα την «Ευθανασία» το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Με θέμα την «Ευθανασία» το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Ρέθυμνο

Με θέμα την «Ευθανασία» θα πραγματοποιηθεί, από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2025, στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας «Θεομήτωρ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, καθώς και στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, στο Μυλοπόταμο, το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Των εργασιών του Συνεδρίου θα προεδρεύσει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ σε αυτό θα μετάσχουν με εισηγήσεις έγκριτοι κληρικοί και λαϊκοί ακαδημαϊκοί με εξειδίκευση στο φλέγον αυτό ζήτημα που απασχολεί έντονα, επιστημονικά και ηθικά, το σύγχρονο άνθρωπο.