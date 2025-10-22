ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Με θέμα την «Ευθανασία» το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με θέμα την «Ευθανασία» το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Ρέθυμνο

Με θέμα την «Ευθανασία» θα πραγματοποιηθεί, από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2025, στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας «Θεομήτωρ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, καθώς και στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, στο Μυλοπόταμο, το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Των εργασιών του Συνεδρίου θα προεδρεύσει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ σε αυτό θα μετάσχουν με εισηγήσεις έγκριτοι κληρικοί και λαϊκοί ακαδημαϊκοί με εξειδίκευση στο φλέγον αυτό ζήτημα που απασχολεί έντονα, επιστημονικά και ηθικά, το σύγχρονο άνθρωπο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου...

0
Συνελήφθη ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα...

Δήμος Ηρακλείου:Σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της...

0
Σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες μέχρι τις 3...

Ηράκλειο:Συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου...

0
Συνελήφθη ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα...

Δήμος Ηρακλείου:Σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της...

0
Σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες μέχρι τις 3...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
2ου SOCCA Aegean Cup : Η Εθνική ομάδα μίνι ποδοσφαίρου τελικό με Κροατία
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Νέας Αλικαρνασσού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα...

Δήμος Ηρακλείου:Σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Νέας Αλικαρνασσού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες μέχρι τις 3...

2ου SOCCA Aegean Cup : Η Εθνική ομάδα μίνι ποδοσφαίρου τελικό με Κροατία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Εθνική ομάδα μίνι ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 20:00...

Μαλεβίζι: Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα τιμήσει ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST