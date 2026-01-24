Δήμος Ηρακλείου:Στη Λότζια οι μαθητές του 24ου και 31ου Δημοτικού Σχολείου

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Τα παιδιά της Δ’ Τάξης του 24ου και 31ου Δημοτικού Σχολείου μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια, το πρωί της Παρασκευής 23/1.

Οι μαθητές των δύο σχολείων είχαν στείλει πριν από λίγες ημέρες επιστολές προς τον Αλέξη Καλοκαιρινό, καταθέτοντας τις απόψεις, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους για τα ζητήματα της πόλης και με αφορμή αυτές τις επιστολές, ο Δήμαρχος Ηρακλείου προσκάλεσε τα παιδιά στη Λότζια, για να συζητήσουν για όλα όσα τους απασχολούν.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου καλωσόρισε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς Αθηνά Χατζάκη – Πετειναράκη, Δήμητρα Σαλαμάνη, Γιώργο Μαζίτσο και Άλκη Αποστολίδη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και εξέφρασε τη χαρά του για αυτή την πρωτοβουλία λέγοντας: «Διάβασα αυτά που γράψατε και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί προτείνατε λύσεις. Τα γράμματα σας είναι η επιβεβαίωση ότι υπάρχουν θέματα που μας πονάνε όλους. Αυτό πρέπει να πάψει και για αυτό προσπαθούμε».

Τα παιδιά είχαν μια ειλικρινή συζήτηση με τον Αλέξη Καλοκαιρινό για μια σειρά θεμάτων όπως η ατομική ευθύνη και η κοινωνική συνείδηση των πολιτών, η αξία της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, το αστικό περιβάλλον, το πράσινο καθώς και η καθαριότητα, τομέας ο οποίος αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά μέσα στο 2026 με στόχο μια πραγματικά καθαρή πόλη, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου.