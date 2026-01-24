Ρέθυμνο:Θερμή υποδοχή για τις «Στάχτες» στο YouTube! Το ντοκιμαντέρ του Γιάννη Μαθιουδάκη διαθέσιμο σε όλους!

ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ημερομηνία:

Με εξαιρετικά θερμή υποδοχή από το κοινό και έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιήθηκε η ελεύθερη διαδικτυακή διάθεση του ντοκιμαντέρ «Ashes» (Στάχτες) του Γιάννη Μαθιουδάκη στο YouTube.

Η ταινία, έχοντας ήδη διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία με 6 διεθνή βραβεία, 18 υποψηφιότητες και προβολές σε 15 πόλεις σε όλο τον κόσμο: Η.Π.Α. (Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες), Ευρώπη (Μιλάνο, Ρώμη, Καμπανία, Βερολίνο, Αμβούργο, Βόλφσμπουργκ, Στοκχόλμη, Λονδίνο) και Ελλάδα (Αθήνα, Λάρισα, Χανιά, Ηράκλειο, Ιεράπετρα) είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους μέσω YouTube.
Το «Ashes» δεν είναι απλώς μια καταγραφή της καταστροφικής πυρκαγιάς του 2022 στο νότιο Ρέθυμνο. Είναι ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για την ψυχική ανθεκτικότητα. Μέσα από τον φακό και την αφήγηση της οινοποιού Ηλιάνας Μαλίχιν, αναδεικνύεται ο αγώνας που έδωσαν οι ντόπιοι για να σώσουν τις περιουσίες τους.

Η οικουμενικότητα του θέματος προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Προβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών) ως μελέτη περίπτωσης για την Κλιματική Δικαιοσύνη και παρουσιάστηκε στο επιστημονικό συνέδριο INCORCP 2025 της συμμαχίας EURECA-PRO, ενώ συνεχίζονται οι προβολές του σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μαθιουδάκης στα European Short Awards, «Στόχος μου ήταν να δημιουργήσω ένα έργο που δε μένει στη θλίψη της καταστροφής, αλλά εμπνέει. Η ανταπόκριση του κόσμου τις πρώτες ώρες προβολής επιβεβαιώνει ότι η ιστορία των Μελάμπων αφορά κάθε άνθρωπο που καλείται να βρει τη δύναμη να ξεκινήσει από την αρχή».

Το ντοκιμαντέρ διατίθεται με υπότιτλους σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Τουρκικά), διευρύνοντας το κοινό του πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ashesdoc.com/
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία εδώ:



