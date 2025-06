Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 10 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 10 Ιουνίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025, σύμφωνα με τα αιτήματα του τμήματος Μουσικής Παιδείας, του τμήματος Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων, του τμήματος Οδοποιίας, του τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων και του τμήματος Τεχνικού Αρχείου, Μηχανοργάνωσης-GIS, Εξυπηρέτησης Πολιτών.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα του τμήματος Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου, του τμήματος Προστασίας & Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών, του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και του τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων.

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση απομάκρυνσης δέντρων και νέες φυτεύσεις.

5. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του κ.Δημάρχου για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων που αφορούν σε έργα του αναπτυξιακού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Δήμο Ηρακλείου.

6. Έγκριση του 1ου Πρακτικού αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βιοκλιματική Διαμόρφωση Κ.Χ 118» και αξιολόγησης των εξηγήσεων εκ μέρους του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΤΕΜΕΡ ΑΕ – ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ τ.ΜΙΧΑΗΛ» για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του».

7. Έγκριση του 2ου Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου (5Χ5) στην Τ.Κ Αγ.Σύλλα, Δήμου Ηρακλείου» και αξιολογησης των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ Ε.Ε.» για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του.

8. Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου».

9. Αποδοχή Χρηματοδότησης και Υλοποίησης της Πράξης «Προσωρινή μετατόπιση γηπέδων αντισφαίρισης από το χώρο της τάφρου του Προμαχώνα Sabbionara –Bembo – Αγ. Φραγκίσκου των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5225740 στο «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ -ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021-2025» και Ορισμός Υπολόγου της Πράξης.

10. Αποδοχή Χρηματοδότησης και Υλοποίησης της Πράξης «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Λ. Καλοκαιρινού (Τμήμα Α’ – από Ίδης έως Γιαμαλάκη)» με Κωδικό ΟΠΣ 6022278 στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

11. Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου (εφέσεως) κατά της με αριθ.Α 289/25 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

13. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βρυούλων αρ.45 προς εξυπηρέτηση της κας Λεονταράκη Ελένης.

14. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μαυσώλου αρ.1 για εξυπηρέτηση του κ. Χασουράκη Εμμανουήλ.

15. Εισήγηση από το Τμήμα Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

16. Εισήγηση για μη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ του κ.Καλύβα Αθανασίου.

17. Εισήγηση για τη μετακίνηση δύο (2) μελών της Ομάδας Εργασίας με τίτλο

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ -REGIONAL STAKEHOLDERS GROUP (RSG)», στο πλαίσιο της 4ης διακρατικής συνάντησης των Εταίρων για την Πράξη με τίτλο «Strengthening The Effectiveness of Policies for eUropean Pedestrians – Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τους ευρωπαίους πεζούς με το ακρωνύμιο “STEP UP”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027.

18. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση μικρού φορτωτή τύπου bobcat στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους, Δημοτικής Ενότητας Βασιλειών, Τοπικής Κοινότητας Σκαλανίου, Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού και 4ης Δημοτικής Ενότητας».

19. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση εκσκαφέα τύπου JCB στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους, Δημοτικής Ενότητας Βασιλειών, Τοπικής Κοινότητας Σκαλανίου, Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού και 4ης Δημοτικής Ενότητας»

20. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση διαμορφωτήρα (grader) στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους, Δημοτικής Ενότητας Βασιλειών, Τοπικής Κοινότητας Σκαλανίου, Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού και 4ης Δημοτικής Ενότητας»

21. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου 10ΤΝ στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους, Δημοτικής Ενότητας Βασιλειών, Τοπικής Κοινότητας Σκαλανίου, Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού και 4ης Δημοτικής Ενότητας»

22. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου 20ΤΝ στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους, Δημοτικής Ενότητας Βασιλειών, Τοπικής Κοινότητας Σκαλανίου, Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού και 4ης Δημοτικής Ενότητας»

23. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση μικρού φορτωτή τύπου bobcat στα όρια της Δημοτικής ενότητας Γοργολαΐνη, 3η Δημοτική Ενότητα, Τοπική Κοινότητα Βουτών και τοπική κοινότητα Σταυρακίων»

24. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση εκσκαφέα τύπου JCB στα όρια της Δημοτικής ενότητας Γοργολαΐνη, 3η Δημοτική Ενότητα, Τοπική Κοινότητα Βουτών και τοπική κοινότητα Σταυρακίων»

25. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση διαμορφωτήρα (grader) στα όρια της Δημοτικής ενότητας Γοργολαΐνη, 3η Δημοτική Ενότητα, Τοπική Κοινότητα Βουτών και τοπική κοινότητα Σταυρακίων»

26. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου 10ΤΝ στα όρια της Δημοτικής ενότητας Γοργολαΐνη, 3η Δημοτική Ενότητα, Τοπική Κοινότητα Βουτών και τοπική κοινότητα Σταυρακίων»

27. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου 20ΤΝ στα όρια της Δημοτικής ενότητας Γοργολαΐνη, 3η Δημοτική Ενότητα, Τοπική Κοινότητα Βουτών και τοπική κοινότητα Σταυρακίων»

28. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση μικρού φορτωτή τύπου bobcat στα όρια της Δημοτικής ενότητας Παλιανής, 1ης Δημοτικής Ενότητας, 2ης Δημοτικής Ενότητας, και Τοπικής Κοινότητα Δαφνών»

29. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση εκσκαφέα τύπου JCB στα όρια της Δημοτικής ενότητας Παλιανής, 1ης Δημοτικής Ενότητας, 2ης Δημοτικής Ενότητας, και Τοπικής Κοινότητα Δαφνών»

30. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση διαμορφωτήρα (grader) στα όρια της Δημοτικής ενότητας Παλιανής, 1ης Δημοτικής Ενότητας, 2ης Δημοτικής Ενότητας, και Τοπικής Κοινότητα Δαφνών»

31. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου 10ΤΝ στα όρια της Δημοτικής ενότητας Παλιανής, 1ης Δημοτικής Ενότητας, 2ης Δημοτικής Ενότητας, και Τοπικής Κοινότητα Δαφνών»

32. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου 20ΤΝ στα όρια της Δημοτικής ενότητας Παλιανής, 1ης Δημοτικής Ενότητας, 2ης Δημοτικής Ενότητας και Τοπικής Κοινότητα Δαφνών».

33. Λήψη απόφασης για έγκριση και προώθηση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από λοιπές αντικαταβολές (κοιμητήρια) στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2025 στον Δήμο Ηρακλείου.

34. Λήψη απόφασης για έγκριση και προώθηση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου (άρ. 107 του Ν. 4483/2017) στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2025 στον Δήμο Ηρακλείου