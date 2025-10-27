Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εκδήλωση τιμής για τους Αποστολιανούς του Ελληνοϊταλικού Πολέμου

Εκδήλωση αφιερωμένη στους 71 Αποστολιανούς που συμμετείχαν στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στους Αποστόλους Πεδιάδος, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστολιανών με την υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εστιάζοντας στον αγώνα των Αποστολιανών στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και στην περίπτωση του Νικολάου Ι. Πετροδασκαλάκη, ο οποίος το 2010 κατέγραψε τα γεγονότα του πολέμου που έζησε ο ίδιος.

Μέσα από την παρουσίαση του πολύτιμου αυτού μαρτυρικού υλικού αλλά και όλων των άλλων στοιχείων που παρουσιάστηκαν, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της τοπικής ιστορίας και να αποδώσουν φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, ο οποίος δήλωσε:

«Η 28η Οκτωβρίου, αποτελεί φάρο στην ιστορία μας, υπενθυμίζοντάς μας το “ΟΧΙ” του Ελληνικού λαού στον φασισμό και τον ναζισμό. Ένα “ΟΧΙ” που δεν ήταν μόνο άρνηση, αλλά κυρίως μια κατάφαση στην ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ήταν η στιγμή που η μικρή Ελλάδα στάθηκε όρθια απέναντι σε μια πανίσχυρη δύναμη, δίνοντας ένα παγκόσμιο παράδειγμα θάρρους και ψυχικής δύναμης.

Γι’ αυτό τιμούμε τη δράση των δικών μας Αποστολιανών στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Οι 71 Αποστολιανοί που πήραν μέρος στον αγώνα αυτόν, μαζί με χιλιάδες άλλους Έλληνες, έγραψαν τη δική τους σελίδα ηρωισμού στα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας.

Η ιστορία τους είναι ένα ζωντανό μάθημα για τις νέες γενιές, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για την πατρίδα και το πνεύμα της αυτοθυσίας είναι αξίες αναλλοίωτες. Συγχαίρω θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστολιανών για την πρωτοβουλία του, η οποία κρατά άσβεστη τη φλόγα της ιστορικής μνήμης και ενισχύει τον δεσμό μας με τις ρίζες και τις αξίες μας».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, με τη συμμετοχή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημάρχων, πλήθους κατοίκων και φίλων του χωριού, που τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη των ηρώων της περιοχής ενώ διανεμήθηκε δωρεάν το 2ο και 6ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης “Σελίδες Ιστορίας Αποστολιανών”.