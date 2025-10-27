Ελ.Βατσινά: η 28η Οκτωβρίου σήμερα… μια Ελλάδα που δεν ξεχνά!

Στην εκδήλωση κατάθεσης στεφάνου στο Τσαλικάκι του Δήμου Μαλεβιζίου συμμετείχε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σε δήλωσή της η κ.Βατσινά ανέφερε:

Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό τιμήσαμε σήμερα, στο Τσαλικάκι, τους ήρωες του 1940.

Η κατάθεση στεφάνου δεν είναι απλώς μια τελετή – είναι υπόσχεση.

Υπόσχεση να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, την ιστορία και τις αξίες που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.

Στα βλέμματα των παιδιών, στα χειροκροτήματα των πολιτών, στις σημαίες που κυματίζουν υπερήφανα, φαίνεται η συνέχεια μιας Ελλάδας που δεν ξεχνά.

Ημέρες σαν τη σημερινή μάς θυμίζουν πως η ελευθερία, η ενότητα και ο σεβασμός στην πατρίδα είναι αξίες που κερδήθηκαν με θυσίες — και οφείλουμε να τις τιμούμε καθημερινά.