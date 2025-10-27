ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ελ.Βατσινά: η 28η Οκτωβρίου σήμερα… μια Ελλάδα που δεν ξεχνά!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην εκδήλωση κατάθεσης στεφάνου στο Τσαλικάκι του Δήμου Μαλεβιζίου συμμετείχε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Σε δήλωσή της η κ.Βατσινά ανέφερε:

Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό τιμήσαμε σήμερα, στο Τσαλικάκι, τους ήρωες του 1940.

Η κατάθεση στεφάνου δεν είναι απλώς μια τελετή – είναι υπόσχεση.
Υπόσχεση να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, την ιστορία και τις αξίες που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.

Στα βλέμματα των παιδιών, στα χειροκροτήματα των πολιτών, στις σημαίες που κυματίζουν υπερήφανα, φαίνεται η συνέχεια μιας Ελλάδας που δεν ξεχνά.

Ημέρες σαν τη σημερινή μάς θυμίζουν πως η ελευθερία, η ενότητα και ο σεβασμός στην πατρίδα είναι αξίες που κερδήθηκαν με θυσίες — και οφείλουμε να τις τιμούμε καθημερινά.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Μαλεβιζίου:Με την τελετή μνήμης στο Μνημείο...

0
«Ας θυμόμαστε ότι το «ΟΧΙ» του 1940 ήταν ένα...

Δήμος Ηρακλείου : Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την...

0
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για...

Δήμος Μαλεβιζίου:Με την τελετή μνήμης στο Μνημείο...

0
«Ας θυμόμαστε ότι το «ΟΧΙ» του 1940 ήταν ένα...

Δήμος Ηρακλείου : Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την...

0
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Διπλή Διάκριση για την ομάδα “InnoGo” του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Διεθνή Διαγωνισμό Smart City HACK 2025
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εκδήλωση τιμής για τους Αποστολιανούς του Ελληνοϊταλικού Πολέμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST