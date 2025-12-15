Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Το Αρκαλοχώρι «φόρεσε» τα γιορτινά του- Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Το Αρκαλοχώρι «φόρεσε» τα γιορτινά του την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, με την καθιερωμένη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην Πλατεία του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου.

Στην εντυπωσιακή φωταγώγηση παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Μπελενιώτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Όλγα Δραμουντάνη, Γρηγόρης Καλογερίδης,

Γιάννης Συμιανάκης, Γιώργος Κουτσαντωνάκης, Μανώλης Ζαμπουλάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης και πλήθος φορέων του τόπου, οι οποίοι ευχήθηκαν σε όλους, οι φετινές γιορτές να φέρουν υγεία, αγάπη, χαρά και προκοπή σε κάθε σπίτι και εξέφρασαν την ελπίδα το νέο έτος να είναι δημιουργικό και πιο αισιόδοξο για όλους τους δημότες.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, πλαισιωμένος από τον κόσμο που κατέκλυσε την Πλατεία, έδωσε το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Τη στιγμή της φωταγώγησης, ο ουρανός φωτίστηκε, οι καρδιές «ζεστάθηκαν» και μικροί και μεγάλοι, βίωσαν τη χαρά των ημερών, ενόψει των Χριστουγέννων.

Η Πλατεία του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου,

από νωρίς το απόγευμα, είχε μετατραπεί σε ένα γιορτινό χωριό, γεμάτο δράσεις και χαρούμενες φωνές μικρών και μεγάλων. Στο χριστουγεννιάτικο παζάρι και στα δρώμενα, που διοργάνωσαν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων

Αρκαλοχωρίου, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα Νηπιαγωγεία, οι εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου για κοινωνικό σκοπό, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, της Α’ Λυκείου, της Γ’ Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου και της ΣΤ’ Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου, το «Χαμόγελο του Παιδιού», το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, υπήρχαν υπέροχες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες, χειροποίητα δώρα και εδέσματα για τον κόσμο.

Το εορταστικό πρόγραμμα περιελάμβανε χριστουγεννιάτικες δραστηριότητές και Εργαστήριο Ρομποτικής και πλαισιώθηκε με τα χορευτικά δρώμενα από το ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου, το Γυμναστήριο RISE UP, τη Σχολή Χορού Χοροέκφραση και την Ομάδα Χορού της Σχολής Παραδοσιακών & Παραστατικών Τεχνών Act with HeArt.

Ακολούθησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από τη χορωδία του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, που «πλημμύρισαν» την πλατεία με παιδικές φωνές και γιορτινή διάθεση.

Ο Σύλλογος «Λογάρι Γεύσεων» πρόσφερε κεράσματα στον κόσμο, ενώ ο αγαπημένος Αϊ Βασίλης έκανε την εμφάνιση του μοιράζοντας δώρα και σκορπώντας ενθουσιασμό στα παιδιά. Κέρασμα με ζεστά ροφήματα, προσέφερε επίσης η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, μέσω του Κέντρου Αλληλεγγύης ενώ για μία ακόμη φορά το ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου,

έκανε αισθητή την παρουσία του, με τα «πλούσια» και νόστιμα χριστουγεννιάτικα εδέσματα που παρασκεύασαν τα μέλη του.

Η παρουσίαση της εκδήλωσης της φωταγώγησης, έγινε σπό την κ. Τόνια Μουμούρη