ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ κρατούνται από την Κυριακή το πρωί οι άνδρες συλληφθέντες που βρίσκονταν μεταξύ των 16 που έφτασαν από το Ηράκλειο της Κρήτης και οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα για να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι γυναίκες που βρίσκονταν μεταξύ των συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μεταφερθεί σε Αστυνομικά Τμήματα της Αθήνας με διαθέσιμα γυναικεία κρατητήρια.

Όλοι τους αναμένεται να απολογηθούν αύριο, μεθαύριο και την Πέμπτη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με βαρύτατο κατηγορητήριο.

Παράλληλα στην δικογραφία εμπλέκονται 26 ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία φαίνεται να έχουν πιο αποδυναμωμένο ρόλο.

Συνολικά, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, τα οποία έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

«Αρχηγός» ο 47χρονος γνωστός συνδικαλιστής

Αρκετές σελίδες έχουν αφιερωθεί στην δικογραφία για τον ρόλο και την δράση του 47χρονου γνωστού συνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος φέρεται να είναι και ο «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής είχε έντονη παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του, ενώ σε φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του Διαδικτύου φαίνεται να συνδιαλέγεται με ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

Στο ίδιο τραπέζι οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Λευτέρης Αυγενάκης, με τον Μύρωνα Χιλετζάκη αριστερά και τον Γιώργος Ξυλούρη

Σύμφωνα με την δικογραφία, όπως αναφέρει το patris.gr, ο 47χρονος εκμεταλλευόμενος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις γνώσεις του αλλά και την συμμετοχή του σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων «συνέστησε την εγκληματική ομάδα, επέλεξε τα προς ένταξη κεντρικά και περιφερειακά μέλη και κατηύθυνε το εύρος της δράσης της ομάδος.

Το σύνολο των μελών της ομάδας, καθοδηγούμενα από τον 47χρονο, προέβαινε στην υποβολή ψευδών αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες αγροτεμάχια.

Μέλη της ομάδας συμμετείχαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης ανά έτος, μέσω την Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, στων οποίων την διαχείριση συμμετείχε ο 47χρονος προκειμένου να διευθύνει και να εποπτεύει την υλοποίηση και την καταχώηση των σχετικών αιτήσεων».

Τα βασικά μέλη

Ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζονται οκτώ άτομα μεταξύ των οποίων ο 47χρονος «αρχηγός», ο λογιστής, η σύζυγός του καθώς και συγγενείς του γνωστού συνδικαλιστή.

Όπως αναφέρει η δικογραφία, τα 8 βασικά μέλη «είτε εκχώρησαν στην εγκληματική ομάδα απευθείας πρόσβαση και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών που υφίσταντο δικαιούχοι, προκειμένου να καταβληθούν οικονομικές ενισχύσεις που αποκτήθηκαν με

παράνομο τρόπο, είτε έλαβαν εν γνώσει τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς παράνομες επιδοτήσεις ετέρων δικαιούχων και εν συνεχεία τις παρέδωσαν με καταβολή μετρητών σε έτερα μέλη της ομάδας, ως παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δράση της εν λόγω ομάδας, παρακρατώντας ενδεχομένως μέρος του χρηματικού ποσού ως αμοιβή τους.

Επιπλέον υπέβαλαν ατομικά Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, κατά περίπτωση για το χρονικό διάστημα 2019-2025 στις οποίες παρέστησαν ψευδή στοιχεία και κατέστησαν δικαιούχοι παράνομης οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδράμοντας με αυτό τον τρόπο στην υλοποίηση του βασικού σχεδιασμού της εγκληματικής ομάδας έχοντας ενεργό συμμετοχή σε αυτή».

Παράλληλα, τα 8 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «στρατολόγησαν 33 ακόμα πρόσωπα ως εκτελεστικά – περιφερειακά μέλη, τα οποία υπέβαλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά περίπτωση για το χρονικό διάστημα 2019-2024 στις οποίες παρέστησαν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα να καταστούν δικαιούχοι και να τους καταβληθούν οικονομικές ενισχύσεις».

Αγροτεμάχια εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν ως δια… μαγείας στα Ε9

«Χρυσές» δουλειές φαίνεται πως έκαναν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας με αγροτεμάχια τα οποία ξαφνικά εμφάνιζαν στα Ε9 τους προκειμένου να λάβουν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με την δικογραφία: «Η εγκληματική ομάδα, εκμεταλλευόμενη την εξειδίκευση και τις ειδικές γνώσεις των μελών της, καθώς και τα κενά που υπήρχαν στη διαδικασία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, εντόπιζε επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνταν προσχηματικά στο Ε9 φυσικών προσώπων,

που είτε ήταν μέλη της οργάνωσης (δηλώνοντας ως ιδιόκτητα), είτε λειτουργούσαν ως πρόσωπα – βιτρίνα (δηλώνονταν ως μισθωμένα), χωρίς να έχει διαπιστωθεί κατά την έρευνα ο βαθμός της εμπλοκής τους.

Ορισμένοι εκ των ανωτέρων δηλωθέντων εκτάσεων, βρίσκονται μακριά από την κατοικία των φερόμενων ως ιδιοκτητών, ενώ διαγράφονταν σε σύντομο χρόνο μετά την καταχώρησή τους στην αντίστοιχη δήλωση Ε9. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν γινόταν καμία καταχώρηση στο Ε9 αλλά τα αγροτεμάχια είτε εμφανίζονταν ως μισθωμένα από πρόσωπα χωρίς κανένα ακίνητο στην κατοχή του, είτε ως κληρονομιά από θανόντα, ο οποίος δεν είχε προβεί σε δήλωση τους στο Ε9 του, όσο βρισκόταν εν ζωή».

Eπιδοτήσεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ

Ένα δίκτυο τεσσάρων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων φαίνεται πως είχε συσταθεί από την εγκληματική ομάδα προκειμένου να καταθέτουν αιτήσεις και να λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία: «από την συνδυαστική έρευνα αναδεικνύονται ως βασικά εμπλεκόμενα 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ένα ΚΥΔ για κάθε έτος από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, δυσχεραίνοντας έτσι το συσχετισμό και το ελεγκτικό έργο των κατά περίπτωση αρμόδιων Αρχών».

Οι ψευδείς δηλώσεις και οι επιδοτήσεις:

1ο ΚΥΔ: Για το χρονικό διάστημα 2019-2021 οι ψευδείς δηλώσεις ανέρχονται σε 57 (από 22 φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο). Το συνολικό χρηματικό ποσό των επιδοτήσεων ήταν 613.643,97 ευρώ.

2ο ΚΥΔ: Για το χρονικό διάστημα 2022-2023 οι ψευδείς δηλώσεις ανέρχονται σε 22 (από 16 φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο). Το συνολικό χρηματικό ποσό των επιδοτήσεων ήταν 406.668,97 ευρώ.

3ο ΚΥΔ: Για το 2023 οι ψευδείς δηλώσεις ανέρχονται σε 27 (από 22 φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο). Το συνολικό χρηματικό ποσό των επιδοτήσεων ήταν 207.687,41 ευρώ.

4ο ΚΥΔ: Για το 2024 οι ψευδείς δηλώσεις ανέρχονται σε 37 (από 34 φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα). Το συνολικό χρηματικό ποσό των επιδοτήσεων ήταν 342.709,61 ευρώ.

Eνστάσεις από τους δικηγόρους των ηγετικών μελών της οργάνωσης

Σοβαρές ενστάσεις για την υπόθεση εκφράζουν οι συνήγοροι των ηγετικών μελών της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η δικηγόρος του 47χρονου γνωστού συνδικαλιστή, Αλεξάνδρα Σπανάκη χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματική τη στοιχειοθέτηση εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση και υποδομή, δηλώνοντας ότι: «Εκφεύγει πάρα πολύ από όσα ο νόμος απαιτεί για να αποδοθεί μια τέτοια πράξη. Δεν αντιλαμβάνομαι τις σκοπιμότητες».

Ερωτηθείσα για τον φερόμενο ηγετικό ρόλο του εντολέα της, η κ. Σπανάκη, υπογράμμισε: «Η διόγκωση του αξιοποίνου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί – και μάλιστα εντυπωσιακά».

Από την πλευρά του ο συνήγορος του λογιστή και της δικηγόρου, Φραγκίσκος Λαμπρινός δήλωσε ότι δεν προκύπτει από κάπου, με βάση τα όσα έχουν δει η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

«Η μοναδική εμπλοκή των κατηγορουμένων φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός», τόνισε ο κ. Λαμπρινός ενώ για την δικηγόρο υπογράμμισε πως είναι «εξαιρετικά σκληρό και άδικο μια γυναίκα, μητέρα και δικηγόρο να συλλαμβάνεται κατά αυτό τον τρόπο, να εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης με μοναδικό κριτήριο ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο».