Δήμος Ρεθύμνης:Πλούσιο το εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων της τρέχουσας εβδομάδας.

Με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις συνεχίζεται το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραμμα που διοργανώνουν από κοινό ο Δήμος Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Η Φωταγώγηση του Δημοτικού Κήπου με την Χριστουγεννιάτικη συναυλία που έχουν ετοιμάσει η Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου & Νεανική Χορωδία “SOLίστες” του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ρεθύμνου «ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 είναι μια ξεχωριστή βραδιά που αναμένει μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα στον εμβληματικό κήπο της πόλης.

Παράλληλα οι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, η μπάντα αλλά και το σύνολο των κλαρινέτων της Δημοτικής Φιλαρμονικής μαζί με παραστάσεις, παραμύθια, μουσικές και καραγκιόζη, δημιουργούν ένα ξεχωριστό εορταστικό κλίμα στον Δήμο Ρεθύμνης, όπως αποτυπώνεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί:

ΔΕΥ 15/12

ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 20:00

Θεατρική παράσταση “Ο Ιδανικός στην Γαία και στην ΣτιγμηΓαία”

ΤΡΙ 16/12

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ώρα 18:00

Φωταγώγηση Κήπου – Χριστουγεννιάτικη συναυλία με:

Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου &

Νεανική Χορωδία “SOLίστες” του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ρεθύμνου ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΤΕΤ 17/12

ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με μαθητές/τριες του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης

ΠΑΡ 19/12 ώρα 19:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Βόλτα στην Παλιά Πόλη

ΣΑΒ 20/12

1.ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ώρα 11:00

“Στην πλατεία του Αγ. Γεωργίου το …Ξωτικό της χαράς” Εκδήλωση για παιδιά

2. ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 19:00

Χριστουγεννιάτικη συναυλία ΚΛΑΡΙΝΕΤΩΝ Δημοτικής Φιλαρμονικής

ΚΥΡ 21/12

2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Αμφιθέατρο ώρα 18:00

Θέατρο Σκιών – Ι. Πανταγιάς “Τα ξετελέματα του Καραγκιόζη”

Το πρόγραμμα με λεπτομέρειες των εκδηλώσεων έχουν αναρτηθεί στο

Politismos.rethymno.gr