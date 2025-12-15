ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Χερσονήσου:Ανακοίνωση αναφορικά με συμβολικό κλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Δήμος Χερσονήσου εφαρμόζοντας την απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της Αυτοδιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη (Νοέμβριος 2025), την σχετική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και κατόπιν της αριθ.

277/2025 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου γνωστοποιεί στους δημότες και κατοίκους του ότι την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 θα προβεί σε συμβολικό κλείσιμο των Υπηρεσιών του, ενόψει της ψήφισης του Κρατικού

Προϋπολογισμού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δραματική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι και την πολιτική συστηματικής υποχρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα Κοινωνικά Προγράμματα του Δήμου,(όπως το Κ.Η.Φ.Η, οι Παιδικοί Σταθμοί, το Κέντρο Κοινότητας, το Βοήθεια στο Σπίτι και το Κ.Α.Π.Η.), το Δημοτικό Ωδείο καθώς και η Υπηρεσία Καθαριότητας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

