Βλάβη στον αγωγό των Μαλίων και η διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Αποσελέμη, προκαλούν προβλήματα στην υδροδότηση του Ηρακλείου

Αργά το απόγευμα αναμένεται η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό των Μαλίων και στις 20 με 21 Δεκεμβρίου η επανέναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου του Αποσελέμη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Ο.Α.Κ.

Λόγω βλάβης στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό των Μαλίων, σε συνδυασμό με την διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου Αποσελέμη, θα υπάρξουν προβλήματα στην υδροδότηση πολλών περιοχών της πόλης του Ηρακλείου.

Εντονότερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές:

• Αλικαρνασσός

• Κατσαμπάς

• Καρτερός

• Καλλιθέα

• Πρασσά

• Πόλη εντός τειχών

• Αγία τριάδα

• Αγία Αικατερίνη

• Θέρισσος

• Μασταμπάς

Με την αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό των Μαλίων, η οποία αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα, θα επανέλθει σταδιακά η υδροδότηση στις παραπάνω περιοχές, ωστόσο η ομαλότητα στην υδροδότηση στο σύνολο της πόλης του Ηρακλείου θα αποκατασταθεί πλήρως με την επανέναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου του Αποσελέμη, η οποία αναμένεται στις 20 με 21 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Ο.Α.Κ.

Μέχρι τότε παρακαλούνται οι δημότες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα. Για το λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση προς του πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κ.λ.π..)

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.