ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βλάβη στον αγωγό των Μαλίων και η διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Αποσελέμη, προκαλούν προβλήματα στην υδροδότηση του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αργά το απόγευμα αναμένεται η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό των Μαλίων και στις 20 με 21 Δεκεμβρίου η επανέναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου του Αποσελέμη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Ο.Α.Κ.

Λόγω βλάβης στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό των Μαλίων, σε συνδυασμό με την διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου Αποσελέμη, θα υπάρξουν προβλήματα στην υδροδότηση πολλών περιοχών της πόλης του Ηρακλείου.
Εντονότερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές:

• Αλικαρνασσός
• Κατσαμπάς
• Καρτερός
• Καλλιθέα

• Πρασσά
• Πόλη εντός τειχών
• Αγία τριάδα
• Αγία Αικατερίνη

• Θέρισσος
• Μασταμπάς

Με την αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό των Μαλίων, η οποία αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα, θα επανέλθει σταδιακά η υδροδότηση στις παραπάνω περιοχές, ωστόσο η ομαλότητα στην υδροδότηση στο σύνολο της πόλης του Ηρακλείου θα αποκατασταθεί πλήρως με την επανέναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου του Αποσελέμη, η οποία αναμένεται στις 20 με 21 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Ο.Α.Κ.

Μέχρι τότε παρακαλούνται οι δημότες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα. Για το λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση προς του πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κ.λ.π..)

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Το Αρκαλοχώρι «φόρεσε» τα γιορτινά...

0
Το Αρκαλοχώρι «φόρεσε» τα γιορτινά του την Κυριακή 14...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις...

0
Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Το Αρκαλοχώρι «φόρεσε» τα γιορτινά...

0
Το Αρκαλοχώρι «φόρεσε» τα γιορτινά του την Κυριακή 14...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις...

0
Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Ευχαριστήρια δήλωση για την ένταξη του έργου αναβάθμισης σχολικών υποδομών για μαθητές ΑμεΑ
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Ανακοίνωση αναφορικά με συμβολικό κλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST