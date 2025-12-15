Ρέθυμνο:Ευχαριστήρια δήλωση για την ένταξη του έργου αναβάθμισης σχολικών υποδομών για μαθητές ΑμεΑ

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Άγγελος Μαλάς και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων α’/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης για την ενίσχυση της φυσικής προσβασιμότητας των σχολικών εγκαταστάσεων για μαθητές/τριες ΑμεΑ Δήμου Ρεθύμνης» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και απευθύνουν ειλικρινές ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.

Όπως επισημαίνουν, ο Δήμος Ρεθύμνης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την απόφαση ένταξης της σημαντικής αυτής πράξης, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, καθώς η έγκριση και η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής όλων των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

Τονίζουν δε, ότι η φυσική προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία δεν είναι απλώς μια τεχνική παρέμβαση, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα, δείκτης πολιτισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι προβλεπόμενες εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν οικοδομικές παρεμβάσεις, προμήθεια ειδών υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα και εγκατάσταση αναβατορίων ΑμεΑ στο 2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 2ο Δημοτικό, 1ο Νηπιαγωγείο, 8ο Δημοτικό και 14ο Νηπιαγωγείο, θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των μαθητριών και των μαθητών μας καθώς διασφαλίσουν ένα σχολικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Από πλευράς Δήμου Ρεθύμνης, δέσμευση αποτελεί η ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, ώστε οι αναβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις να τεθούν το συντομότερο δυνατό στη διάθεση της σχολικής κοινότητας.