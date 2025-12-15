Ρέθυμνο:Συμμετέχει ο Δήμος Αμαρίου στην Πανελλαδική Κινητοποίηση την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου που οργανώνει η ΚΕΔΕ για την οικονομική ασφυξία των Δήμων

Ο Δήμος Αμαρίου ανακοινώνει τη συμμετοχή του στην Πανελλαδική Κινητοποίηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, ο Δήμος θα προβεί σε συμβολικό κλείσιμο των δημοτικών υπηρεσιών, ενώ ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, θα μεταβεί στην Αθήνα όπου θα λάβει μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από τη Βουλή, των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συμμετοχή του Δήμου Αμαρίου εντάσσεται στη γενικευμένη αντίδραση για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη διατήρηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, την υποστελέχωση των υπηρεσιών και το ολοένα αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητα των Δήμων και την παροχή βασικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Παράλληλα, ο θεσμικός και λειτουργικός περιορισμός των Δήμων, καθώς και η επικείμενη κατάθεση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύουν τις ανησυχίες για το μέλλον του θεσμού. Κοινό αίτημα αποτελεί η πλήρης εφαρμογή των προβλεπόμενων πόρων σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, η ισονομία μεταξύ όλων των Δήμων και η ουσιαστική στήριξη των μικρών, ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, επισημαίνει:

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης βιώσιμων λύσεων, προκειμένου η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ασκήσει ουσιαστικό ρόλο, να έχει φωνή και να λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ο Δήμος Αμαρίου θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τους αναγκαίους πόρους και τις θεσμικές αλλαγές που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη λειτουργία του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών».