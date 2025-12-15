Ηράκλειο:Ο Δήμος Μαλεβιζίου συμμετέχει στην Πανελλαδική Απεργία των δήμων της χώρας

Ο Δήμος Μαλεβιζίου συμμετέχει στην Πανελλαδική Απεργία των δήμων της χώρας – Χωρίς εξυπηρέτηση πολιτών αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Κλειστός για την εξυπηρέτηση των πολιτών θα παραμείνει ο Δήμος Μαλεβιζίου την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας, εφαρμόζοντας την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη έντονης διαμαρτυρίας για τη δραματική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης.

«Χωρίς οικονομικά ισχυρούς Δήμους, δεν υπάρχει ούτε καθημερινότητα ούτε ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Με εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίζουμε ο Δήμος Μαλεβιζίου να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, με συμβολικό κλείσιμο των δημοτικών υπηρεσιών για το κοινό.

(με εξαίρεση τις κοινωνικές δομές, τους παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς και το δημοτικό γυμναστήριο), διεκδικώντας πόρους, αρμοδιότητες και θεσμικό σεβασμό.

Ως Δήμαρχος Μαλεβιζίου θα συμμετέχω στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, μαζί με τους Δημάρχους όλης της χώρας, δίνοντας το παρόν στον αγώνα της Αυτοδιοίκησης για δήμους οικονομικά ισχυρούς που θα έχουν την δυνατότητα να βρίσκονται διαρκώς δίπλα στον πολίτη.

Διεκδικούμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα ενισχύει την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο ενός πραγματικά αποκεντρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.» δήλωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με αφορμή την κινητοποίηση των Δήμων σε όλη τη χώρα.

Παρά τις επανειλημμένες και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ και των Δήμων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα τελευταία τακτικά συνέδρια της Ρόδου και της Αλεξανδρούπολης, η ανάγκη για αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων – όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και ιδίως τον Ν. 3852/2010 – δεν έχει ικανοποιηθεί.

Αντίθετα, η Κυβέρνηση προτρέπει τους Δήμους να στηριχθούν στην αύξηση των ιδίων εσόδων, μεταφέροντας το οικονομικό βάρος στους πολίτες μέσω τοπικών τελών και φόρων, επιλογή που η Αυτοδιοίκηση έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει ως κοινωνικά άδικη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι προχωρούν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου σε συμβολικό κλείσιμο των υπηρεσιών τους, διεκδικώντας οικονομική βιωσιμότητα και την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Παράλληλα, ενόψει της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Βουλή, όπου θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά κόμματα, ώστε να τεθούν άμεσα και επιτακτικά τα αιτήματα των Δήμων.

Την ίδια ημέρα, οι υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβιζίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό, με εξαίρεση όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά, και συγκεκριμένα, τα ΚΑΠΗ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ και το Κέντρο Κοινότητας.