Δήμος Πλατανιά:Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

“Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, στον Δήμο Πλατανιά”

Με λιτότητα και χωρίς την πραγματοποίηση μαθητικών παρελάσεων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Πλατανιά. Στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς τελέστηκαν οι προγραμματισμένες δοξολογίες και η εκφώνηση των Πανηγυρικών της ημέρας, ενώ ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων σε Μνημεία Πεσόντων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες,

παρουσία του Δημάρχου Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημάρχων, , Εντεταλμένων Συμβούλων, Δημοτικών Συμβούλων, εκπροσώπων Φορέων και Συλλόγων , αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες της Επανάστασης του 1821.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στα Μνημεία Πεσόντων σε Βουκολιές και Κολυμπάρι,ανέφερε, μεταξύ άλλων , στον χαιρετισμό του:

«…η 25η Μαρτίου αποτελεί κορυφαία ημέρα μνήμης και τιμής για το Έθνος μας. Είναι μια ημέρα που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της ενότητας, της πίστης και της αποφασιστικότητας ενός λαού που διεκδίκησε και κατέκτησε την ελευθερία του.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να εμπνεόμαστε από τις αξίες και τα ιδανικά της Επανάστασης του 1821, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μας συνείδηση και μεταφέροντας το μήνυμα αυτό στις νεότερες γενιές….»