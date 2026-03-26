ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Κρήτη: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο στα Χανιά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε βραχώδες σημείο, στην περιοχή Κολυμπάρι στα Χανιά.

Μία σορός εντοπίστηκε τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (26/3) στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε βραχώδες σημείο, στην περιοχή Κολυμπάρι Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, κάτοικος της περιοχής που είχε βγει να περπατήσει, εντόπισε μια σορό άντρα σε προχωρημένη σήψη σε βραχώδη περιοχή μεταξύ της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης και τα Αφράτα και αμέσως ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές.

Έρευνα για την ταυτοποίηση

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ στην Αθήνα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις dna.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν περιπτώσεις αγνοουμένων και από άλλα σημεία της χώρας προκειμένου να οδηγηθούν στην ταυτότητα του άντρα που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις έχει χάσει τη ζωή του εδώ και πολύ καιρό.

Κακοκαιρία «Deborah»: Στο «κόκκινο» η Κρήτη το...

0
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το βράδυ της...

Από το χωράφι στο πιάτο του τουρίστα...

0
“Ο τοπικός παραγωγός και το προϊόν του πρέπει να...
Κρουαζιέρα: «Χρυσή» χρονιά το 2025 με πάνω από 8,4 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά λιμάνια
Από το χωράφι στο πιάτο του τουρίστα – Πως θα πετύχουν οι συνεργασίες παραγωγών και ξενοδόχων
