Δήμος Πλατανιά:Εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

“Εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στον Δήμο Πλατανιά

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, φορέων και συλλόγων τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, στον Δήμο Πλατανιά, παρουσία της Δημοτικής Αρχής, Δημοτικών Συμβούλων και εκπροσώπου της Π.Ε. Χανίων, μέσα από εκδηλώσεις και παρελάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, τόνισε σε δήλωσή του: “..η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 μας υπενθυμίζει, κάθε χρόνο, το θάρρος, την ενότητα και την αποφασιστικότητα ενός λαού που αγωνίστηκε για την ελευθερία.

Το διαχρονικό αυτό παράδειγμα αποτελεί πηγή έμπνευσης και ευθύνης, ώστε και σήμερα να υπερασπιζόμαστε με ομοψυχία τις αξίες της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας…”

