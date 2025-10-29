Ρέθυμνο:Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς για το 2025

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς της χωρικής της αρμοδιότητας ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς για το τρέχον έτος.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του τελευταίου δολωματικού ψεκασμού, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2025 καθώς και το χρονικό όριο, που απαιτείται από την τελευταία εφαρμογή του σκευάσματος μέχρι την έναρξη της συγκομιδής είναι, ανάλογα με το χρησιμοποιηθέν σκεύασμα, το εξής:

Εμπορική ονομασία σκευάσματος Δραστική ουσία Τελευταία εφαρμογή

SUCCESS 0,24CB spinosad 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή

EXIREL BAIT 10 SE cyantraniliprole 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή

Σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν στον 4Ο Δολωματικό Ψεκασμό Περιοχή εφαρμογής Δήμος Ολοκλήρωση τελευταίου δολωματικού

ψεκασμού

EXIREL BAIT 10 SE &

SUCCESS 0,24CB ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ & ΔΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 17-10-2025

SUCCESS 0,24CB ΔΕ ΝΙΚ ΦΩΚΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 17-10-2025

SUCCESS 0,24CB ΔΕ ΛΑΜΠΗΣ & ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17-10-2025

SUCCESS 0,24CB ΔΕ ΣΙΒΡΙΤΟΥ & ΔΕ ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ 17-10-2025

SUCCESS 0,24CB ΔΕ ΖΩΝΙΑΝΩΝ, ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ & ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 14-10-2025

SUCCESS 0,24CB ΔΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 14-10-2025

Επισημαίνουμε ότι οι ΤΚ Σελλίων, Μύρθιου, Μαριού Λευκογείων και Ασωμάτου της ΔΕ Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου δεν συμμετείχαν(με δική τους επιλογή) στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2025.

Οι καλλιεργητές που έχουν ελαιόδεντρα στις περιοχές αυτές καθώς και οι πιστοποιημένοι Βιοκαλλιεργητές σε όλη την ΠΕ Ρεθύμνης εξαιρούνται από την εισφορά δακοκτονίας για τον ελαιόκαρπο που προέρχεται από τα ελαιόδεντρα των περιοχών αυτών. Η εισφορά Δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2025-2026 ορίζεται, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Ε.2077/11-09-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΕΗ46ΜΠ3Ζ-5ΨΣ) έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στα 0,030€ ανά κιλό ελαιολάδου.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι, για την παραγωγή ελαιολάδου, που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε. απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης θα πραγματοποιήσει, όπως κάθε ελαιοκομική περίοδο ελέγχους σε δείγματα, που θα ληφθούν από τα ελαιοτριβεία τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στον ελαιόκαρπο για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.